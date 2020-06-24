Инцидент на пляже: азартный человек наступил на грудь загоравшей женщине

Старший смены пярнуской береговой охраны G4S Кристофер Тамм сказал Pärnu Postimees около 16 часов, что Иванов день на пляже прошел спокойно. «Никого спасать не понадобилось и жара пока не навредила загорающим», - радуется Тамм, второй год обеспечивающий безопасность на пляже Пярну.

«И дети не пропадали. Только один 26-летний молодой человек за это время успел потеряться», - отметил Тамм.

Но до сих пор головную боль доставляют береговой охране владельцы собак, которые стремятся гулять с животными на центральном пляже. Это запрещено в летний период.

Береговой охранник отметил, что многие владельцы собак не знают об этом запрете, только за сегодня он заметил штук 20 нарушителей.

Хотя купающиеся не прибавили спасателям работы, первую помощь пришлось оказывать загоравшей женщине, на грудь которой случайно наступил играющий с азартом в мяч человек. «Мы провели первичный осмотр пострадавшей, пока не прибыла скорая помощь, которая сделала ЭКГ», - сказал Тамм.