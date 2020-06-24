В Литве погиб мотоциклист из Эстонии

По данным литовского новостного портала 15min.lt, 24 июня около 14.50 гражданин Эстонии потерял управление над своим мотоциклом BMW. Полиция Каунаса не знает, упал мотоциклист сам или в него кто-то врезался, все обстоятельства трагического ДТП выясняются.

По данным портала, несчастье произошло с 30-летним гражданином Эстонии. Также издание передает, что по шоссе ехали и другие мотоциклисты из Эстонии. Как утверждается, они ехали все вместе.