В Литве погиб мотоциклист из Эстонии
Сегодня, 24 июня, гражданин Эстонии на 117-м километре шоссе Вильнюс-Каунас-Клайпеда потерял управление над мотоциклом и погиб, передает Postimees.
По данным литовского новостного портала 15min.lt, 24 июня около 14.50 гражданин Эстонии потерял управление над своим мотоциклом BMW. Полиция Каунаса не знает, упал мотоциклист сам или в него кто-то врезался, все обстоятельства трагического ДТП выясняются.
По данным портала, несчастье произошло с 30-летним гражданином Эстонии. Также издание передает, что по шоссе ехали и другие мотоциклисты из Эстонии. Как утверждается, они ехали все вместе.
По предварительным данным, мог пострадать еще один мотоциклист, но эта информация еще не подтверждена.