Полиция помешала трем пьяным капитанам выйти в море на пассажирском судне

Сегодня утром полиция получила вызов на остров Найссаар, где один пьяный мужчина упал и получил травму головы. Прибывший на остров катер Департамента полиции и погранохраны доставил мужчину на берег и передал скорой помощи. В том числе было установлено, что речь идет о капитане пассажирского судна Monica, который должен был в 15 часов с острова Найссаар на материк доставить около полусотни человек.

До 15 часов полицейский катер вернулся на остров Найссаар, чтобы выяснить, как находящихся на острове доставят на берег. Помощник капитана парома Monica хотел сам встать за штурвал, но полицейские установили, что он употреблял алкоголь и поэтому не пустили его за руль. В то же время на остров прибыл первый капитан, который предположил, что он уже сам сможет вести судно. Поскольку его опьянение было по-прежнему большим, полицейские не допустили его на судно.

После беседы с владельцем парома, на остров отправили следующего, как утверждалось, трезвого капитана. Но во время проверки выяснилось, что и у него есть признаки употребления алкоголя. Владелец парома предложил, чтобы пассажиры ждали полчаса или больше, пока у кого-то из капитанов результат теста на алкоголь не покажет ноль.

В 16 часов на остров Найссаар прибыл другой паром Katharina и побеседовавшие с капитаном полицейские нашли более быстрый и безопасный вариант для оказавшихся в ловушке пассажиров. Капитан судна Katharina пригласил на борт пассажиров Monica и доставил их на материк.

Оперативный руководитель Пыхьяской префектуры Урмет Тамбре подчеркнул, что капитаны пассажирских судов несут большую ответственность за обеспечение безопасности всех пассажиров, и одним из точных условий для этого является ясная голова. «В отношении капитанов пассажирских судов действует нулевая толерантность», - уточнил он.

Тамбре добавил, что предприятие должно гарантировать, что их капитаны осознают ответственность за безопасность пассажиров.