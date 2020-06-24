Делегация Киргизии покинула Москву после обнаружения коронавируса

Делегация президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова покинула Москву после обнаружения коронавируса у ее участников.
Президента Киргизии Сооронбая Жээнбеков воздержался от участия в торжественных мероприятиях в Москве, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, из-за положительных анализов на коронавирус у сопровождавших его лиц.
Положительный результат показали тесты заведующего отделом внешней политики аппарата президента Киргизии Данияра Сыдыкова и сотрудника охраны.
По данным пресс-службы киргизского лидера, Жээнбеков и другие члены делегации по прибытии в Бишкек уйдут на самоизоляцию на три дня. Те, у кого анализ показал положительный результат на коронавирус, будут находиться на самоизоляции 14 дней.
Жээнбеков созвонился с Путиным и выразил президенту РФ сожаление в связи с тем, что не смог побывать на параде Победы в Москве.
"Киргизская делегация вылетела из Москвы в Бишкек. Перед вылетом состоялся телефонный разговор Жээнбекова с президентом РФ Владимиром Путиным. С сожалением было отмечено, что президент Киргизии не смог принять участие на параде, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной Войне", - сообщила пресс-служба главы Киргизии.
В пресс-службе также сказали, что по ранее запланированному графику следующий приезд Жээнбекова в РФ по приглашению российской стороны намечался на 30 июня, когда запланировано официальное открытие в городе Ржев памятника уроженцам Киргизии, погибшим во время Великой Отечественной войны.