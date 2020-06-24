Делегация Киргизии покинула Москву после обнаружения коронавируса

Президента Киргизии Сооронбая Жээнбеков воздержался от участия в торжественных мероприятиях в Москве, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, из-за положительных анализов на коронавирус у сопровождавших его лиц.

Положительный результат показали тесты заведующего отделом внешней политики аппарата президента Киргизии Данияра Сыдыкова и сотрудника охраны.

По данным пресс-службы киргизского лидера, Жээнбеков и другие члены делегации по прибытии в Бишкек уйдут на самоизоляцию на три дня. Те, у кого анализ показал положительный результат на коронавирус, будут находиться на самоизоляции 14 дней.

Жээнбеков созвонился с Путиным и выразил президенту РФ сожаление в связи с тем, что не смог побывать на параде Победы в Москве.

"Киргизская делегация вылетела из Москвы в Бишкек. Перед вылетом состоялся телефонный разговор Жээнбекова с президентом РФ Владимиром Путиным. С сожалением было отмечено, что президент Киргизии не смог принять участие на параде, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной Войне", - сообщила пресс-служба главы Киргизии.