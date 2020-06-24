В Таллинне на трамвайных путях лежал пьяный человек

Сегодня, 24 июня, вечером на трамвайных путях в Таллинне был обнаружен пьяный мужчина, сообщает полиция.
«В Пыхья-Таллинне на улице Копли на трамвайных путях лежит пьяный мужчина. Из-за этого движение трамваев в сторону Копли нарушено», - пишет полиция на своей странице в Twitter.
Позднее полиция уточнила, что около 18.00 стражи правопорядка убрали нетрезвого человека с трамвайных путей и доставили в вытрезвитель.
Põhja-Tallinnas Kopli tänaval lamab trammiteel joobes mees. Kopli-suunaline trammiliiklus on seetõttu häiritud. #Liiklus— Politsei (@Politsei) June 24, 2020