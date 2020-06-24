Ср, 24.06.2020
Пока мы сами остаемся толерантными к нарушению правил, нам не помогут ни штрафы, ни аресты, ни конфискация транспортных средств. Люди будут гибнуть. Олеся Лагашина

В Таллинне на трамвайных путях лежал пьяный человек

Таллиннский трамвай.

ФОТО: Mihekl Maripuu

Сегодня, 24 июня, вечером на трамвайных путях в Таллинне был обнаружен пьяный мужчина, сообщает полиция.

«В Пыхья-Таллинне на улице Копли на трамвайных путях лежит пьяный мужчина. Из-за этого движение трамваев в сторону Копли нарушено», - пишет полиция на своей странице в Twitter. 

Позднее полиция уточнила, что около 18.00 стражи правопорядка убрали нетрезвого человека с трамвайных путей и доставили в вытрезвитель.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ