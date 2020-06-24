В Таллинне на трамвайных путях спал пьяный человек

Полиция около 17.45 получила сообщение, что на трамвайных путях в Копли лежит человек, передает Postimees.

Поскольку мужчина был пьян и в качестве места отдыха выбрал совершенно неподходящее и опасное место, стражи правопорядка доставили его в вытрезвитель.

Речь идет о 41-летнем мужчине, который был недоволен тем, что полицейские нарушили его сладкий сон, но он не оказал сопротивления и не возражал от возможности проспаться на лежанке вытрезвителя.