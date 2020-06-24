Чт, 25.06.2020
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В Таллинне на трамвайных путях спал пьяный человек
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Таллиннский трамвай.

ФОТО: Mihekl Maripuu

Сегодня, 24 июня, вечером на трамвайных путях в Таллинне был обнаружен пьяный мужчина, сообщает полиция.

Полиция около 17.45 получила сообщение, что на трамвайных путях в Копли лежит человек, передает Postimees.

Поскольку мужчина был пьян и в качестве места отдыха выбрал совершенно неподходящее и опасное место, стражи правопорядка доставили его в вытрезвитель.

Речь идет о 41-летнем мужчине, который был недоволен тем, что полицейские нарушили его сладкий сон, но он не оказал сопротивления и не возражал от возможности проспаться на лежанке вытрезвителя. 

Около 18 часов полицейский патруль уже убрал его с трамвайных путей. 

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