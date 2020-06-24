Локдаун в двух округах Германии: вторая волна COVID-19?

Жители же Гютерсло теперь фактически оказались вообще невыездными. С острова Узедом - это федеральная земля Мекленбург - Передняя Померания - уже выслали 14 туристов, приехавших сюда на Балтику из этого темно-синего округа. Власти еще одной приморской федеральной земли - Шлезвиг-Гольштейна - заявили, что не будут пускать на свои курорты туристов, прописанных в округах, где число новых инфекций превышает критическую норму в 50 человек в неделю на 100 тысяч жителей, или предписывать им двухнедельный карантин. Исключение будут делать для тех, кто может предъявить отрицательные результаты свежего теста на коронавирус. Аналогичное решение приняли в Баварии, которая также относится к числу любимых отпускных регионов ФРГ. В Австрии туристов из Гютерсло тоже не ждут.

Вирусологи опасаются второй волны эпидемии

Авторитетный немецкий вирусолог Кристиан Дростен, возглавляющий Институт вирусологии берлинской университетской клиники Charité, опасается, что очаги COVID-19 в Северном Рейне - Вестфалии и некоторых районах Берлина могут стать источниками повторного ползучего распространения эпидемии в Германии.

В своем ежедневном подкасте он привел в пример южные штаты США, в которых несмотря на жару возникла "ужасная ситуация", причину которой ученый видит в преждевременной отмене карантинных ограничений. "Я не питаю оптимизма в отношении того, что и через месяц у нас будет такая же благополучная эпидемиологическая ситуация, как сейчас, - заявил Дростен. - Я думаю, что через пару месяцев появится серьезная проблема, если мы сейчас не включим все имеющиеся сенсоры тревоги".

Призывает быть начеку и директор Института имени Роберта Коха (RKI) Лотар Вилер. "Мы должны оставаться бдительными: если мы дадим вирусу шанс распространиться, он непременно им воспользуется, что видно по происшедшим вспышкам, - заявил Вилер. - Я не думаю, что ослабление (карантинного режима в мае. - прим.ред.) останется совсем без последствий".

Врач университета в Марбурге Макс Гередс предупреждает, что и начавшийся период отпускных поездок - будь то по Германии или по странам ЕС - таит в себе риск быстрого повторного распространения коронавируса. А Хайо Цееб из Института превентивных исследований и эпидемиологии в Бремене предупреждает: "Если учесть, что иммунитет есть пока только у очень небольшой доли населения, ясно, что в подходящих условиях вирус может снова начать быстро распространятся".

Немцам советуют привыкнуть к ограничениям

Одним из самых важных показателей распространения инфекции является коэффициент заражения (или индекс репродукции), который обозначается как R. Если R меньше единицы, значит один носитель вируса в среднем заражает меньше одного здорового человека. На протяжении нескольких недель этот коэффициент был в Германии стабильно ниже единицы. После 21 июня он подскочил до 2 - 3, то есть один больной заражает от двух до трех здоровых.

Однако учитывая тот факт, что в целом по Германии число вновь инфицированных давно уже держится на весьма скромном уровне 300 - 500 человек в день, Лотар Вилер не склонен драматизировать рост коэффициента R. На этот показатель, по его словам, оказывают массивное влияние такие локальные вспышки, как на мясокомбинате фирмы Tönnies в Гютерсло или в жилом квартале берлинского района Нойкельн, где жители 370 квартир посажены под домашний карантин.