МВФ: пандемия чревата беспрецедентным экономическим крахом

Всемирный простой уничтожил сотни миллионов рабочих мест, перспективы их восстановления - как и сам экономический прогноз - остаются крайне неопределенными из-за продолжающегося распространения вируса, предупреждает МВФ в недавнем глобальном экономическом отчете.

Согласно прогнозу МВФ, экономика США сократится на восемь процентов, в то время как в Китае дела идут немного лучше, и рост его экономики замедлится на один процент.

Из-за перебоев с транспортом и производством мировая торговля сократится почти на 12 процентов, а ее восстановление может быть затруднено из-за геополитической напряженности, отмечает МВФ.

Экономика зоны евро упадет, согласно прогнозу МВФ, на 10,2 процента. Экономика Германии сократится на 7,8 процента, но другие крупные экономики еврозоны чувствуют себя еще хуже: экономика Франции сократится на 12,5 процента, а Италии и Испании - на 12,8 процента. Экономика Великобритании упадет на 10,2 процента.

Пандемия также окажет серьезное влияние на развивающиеся экономики.

Индию вирусный кризис приведет к снижению ВВП на 4,5 процента, что является первым экономическим спадом страны за последние десятилетия.