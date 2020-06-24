Видео ⟩ В NASA показали закат солнца на других планетах

В NASA показали компьютерную симуляцию заката солнца на других планетах. Ролик появился на официальном YouTube-канале ведомства.
Симуляцию создал сотрудник Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США Джеронимо Виллануев. Ученый работает в полетном центре Goddard от NASA в Мэриленде, передает Korrespondent.
Во время разработки программы для возможной миссии на Уран, специалист продемонстрировал закат на разных планетах.
Симулятор помогает составлять прогнозы по передачи света через атмосферу планет, экзопланет и комет, учитывая поверхность и состав атмосферы космических тел.