Ср, 24.06.2020
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Видео ⟩ В NASA показали закат солнца на других планетах

Закат в Раквере.

ФОТО: MEELIS MEILBAUM/VIRUMAA TEATAJA

В NASA показали компьютерную симуляцию заката солнца на других планетах. Ролик появился на официальном YouTube-канале ведомства.

Симуляцию создал сотрудник Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США Джеронимо Виллануев. Ученый работает в полетном центре Goddard от NASA в Мэриленде, передает Korrespondent.

Во время разработки программы для возможной миссии на Уран, специалист продемонстрировал закат на разных планетах.

Симулятор помогает составлять прогнозы по передачи света через атмосферу планет, экзопланет и комет, учитывая поверхность и состав атмосферы космических тел.

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