Что нужно знать об иммунитете к коронавирусу

Боль в горле, кашель и небольшая температура? Может, стоит сделать тест на коронавирус SARS-CoV-2? В последние месяцы такая мысль посещает едва ли не каждого, у кого появляются типичные симптомы простуды. Чтобы проверить, инфицирован ли человек в настоящий момент и может ли он заразить других, в основном применяется тест ПЦР, проводимый по методике полимеразной цепной реакции. В этом случае у пациента с помощью ватной палочки берется из глотки проба слюны.

А что если человек уже переболел COVID-19 и этого даже не заметил, ведь у многих заболевание проходит бессимптомно? Для того, чтобы выявить наличие инфекции в прошлом, медики используют другой метод - так называемый серологический тест (ELISA). Он показывает наличие в крови антител, которые выработала иммунная система в борьбе с вирусом.

Зачем нужны тесты на антитела?

Для проведения теста ELISA у пациента берут каплю крови, помещают в специальный контейнер и смешивают с реагентом. Если проба окрашивается в другой цвет, это, в принципе, означает, что человек уже переболел и у него сформировался иммунитет. Наличие антител не исключает риска повторного заражения SARS-CoV-2, но его вероятность в десятки раз ниже, чем у людей, у которых антитела не выявлены.

Серологические тесты позволяют установить, сколько человек уже переболели COVID-19 бессимптомно или с незначительными симптомами, и достаточно ли этого для формирования коллективного иммунитета. Это может помочь политикам принять правильные меры по снятию ограничений, введенных в связи с пандемией

Формируется ли иммунитет к коронавирусу?

Однако насколько такие тесты точны и действительно ли у всех переболевших COVID-19 формируется иммунитет? Ответы на эти вопросы попытались найти ученые Любекского университета. Большинство людей, принявших участие в их исследовании, переболели COVID-19 в легкой или средней тяжести форме.

Однако ученые так и не смогли обнаружить антитела в крови примерно четверти пациентов, несмотря на поставленный им ранее диагноз и ярко выраженные симптомы COVID-19.

Зато в крови двух из десяти пациентов, переболевших COVID-19 бессимптомно, была обнаружена высокая концентрация антител. Это вызывает не только вопрос о том, вырабатывается ли у всех зараженных COVID-19 иммунитет, но и о том, можно ли с помощью тестов на антитела выявить реальное число переболевших.

Насколько точны тесты на антитела?

Считается, что для получения достоверного результата серологического теста с момента инфицирования коронавирусом должно пройти до четырех недель: за это время антитела должны выработаться в организме в достаточном количестве. Это, однако, лишь примерный срок. У некоторых пациентов антитела активно вырабатываются почти сразу же после инфицирования, а у других, судя по всему, они вообще не появляются, несмотря на обнаружение у них коронавируса в активной форме.