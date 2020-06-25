Как в ЕС смотрят на голосование по поправкам к Конституции России

"Мы следим за подготовкой общероссийского голосования 1 июля по поправкам к Конституции России", - так ответил на запрос Deutsche Welle официальный представитель ЕС по внешней политике Петер Стано.

Возможность не исполнять решения ЕСПЧ

По существу он прокомментировал лишь одну поправку - о международных обязательствах Москвы. Речь идет о закреплении в Основном законе приоритета Конституции РФ над международными договорами. Стано напомнил, что Венецианская комиссия Совета Европы, членом которого является Россия, назвала эту поправку несовместимой с международными обязательствами РФ.

"В наших контактах с властями России мы всегда подчеркиваем, что законодательство РФ должно соответствовать международным обязательствам, взятым на себя Россией. Конституционные изменения в РФ не должны использоваться для оправдания возможного отказа России от своих международных обязательств, включая обязательство выполнять решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ)", - заявил Петер Стано. Кроме того, в ЕС хотели бы, чтобы процесс голосования был "свободным и заслуживающим доверия, в соответствии с международными обязательствами России", добавил он.

Обнуление сроков Путина

DW пообщалась также с тремя евродепутатами. Все они подчеркивают, что своими комментариями никоим образом не намерены вмешиваться во внутренние дела РФ. Основное внимание обратила на себя поправка, которая обнулит президентские сроки Владимира Путина. Немецкий евродепутат от фракции "зеленых" Сергей Лагодинский назвал ее самой громкой и пришедшей из космоса, намекая на то, что ее предложила депутат Госдумы Валентина Терешкова, ставшая в 1963 году первой в мире женщиной-космонавтом.

Евродепутат от немецкой правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" Гуннар Бек приветствует, что конституционная реформа ограничит время пребывания президента России в должности. "Сейчас можно 12 лет пробыть президентом, сделать перерыв на один срок, после чего два новых срока. В будущем это станет невозможным. Если цель - ограничение сроков пребывания в должности, то мне это кажется прогрессом", - заявил Бек, входящий в делегацию Европарламента по сотрудничеству с РФ.

Сейчас основной закон запрещает занимать пост президента РФ более двух сроков подряд. Поправки уберут слово "подряд". Только для Путина это ограничение начнет действовать лишь после следующих выборов и позволит ему быть президентом в общей сложности шесть сроков. Как говорит Сергей Лагодинский, "с точки зрения международной демократической практики это (обнуление сроков Путина. - Ред.) выглядит несколько монархически".

Финский евродепутат из делегации по сотрудничеству с РФ Нильс Турвальдс считает, что Путин спешит внести изменения в конституцию как из-за ухудшения его рейтинга, так и из-за низких цен на нефть. "Я думаю, у него есть весомые причины пытаться внести изменения сейчас, пока ситуация в России хоть в какой-то мере остается под контролем", - говорит он.

Сомнения в легитимности процедуры голосования