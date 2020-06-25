Мост Синди в Пярнуском уезде закрывается на ремонт до конца лета

В четверг на реконструкцию закрывается для движения мост Синди на втором километре шоссе Урге-Синди в Пярнуском уезде. Стоимость строительных работ составит почти 700 тыс евро.
Об этом сообщила пресс-служба Департамента шоссейных дорог, отметив, что мост на два месяца закрывается для всех видов движения, в том числе, и для общественного транспорта. Движение в этом районе направлено в объезд по шоссе Пярну - Раквере - Сымеру и Пярну - Тори. В то же время, ремонтируемый мост останется открытым для пешеходов и велосипедистов, однако им придется считаться с 10-минутными перерывами.
Мост Синди реконструируется в связи с тем, что в его несущих конструкциях были обнаружены опасные трещины и деформации, потрескалось асфальтовое покрытие дорожного полотна и требуют обновления колонны.
В ходе работ предстоит отремонтировать стальные несущие конструкции, обновить асфальто-бетонное покрытие, установить новые средства организации движения.
Отремонтированный мост планируется открыть для движения 30 августа.
Строительно-ремонтные работы ведет фирма AS Tref Nord, надзор собственника осуществляет фирма AS Teede Tehnokeskus. Стоимость работ составит 692 000 евро.