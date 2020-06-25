Мост Синди в Пярнуском уезде закрывается на ремонт до конца лета

Об этом сообщила пресс-служба Департамента шоссейных дорог, отметив, что мост на два месяца закрывается для всех видов движения, в том числе, и для общественного транспорта. Движение в этом районе направлено в объезд по шоссе Пярну - Раквере - Сымеру и Пярну - Тори. В то же время, ремонтируемый мост останется открытым для пешеходов и велосипедистов, однако им придется считаться с 10-минутными перерывами.