В США вынесли новое обвинительное заключение в отношении Ассанжа

Его подозревают в одном из самых крупных хищений секретной информации в истории Соединенных Штатов, сообщили в американском министерстве юстиции.

Речь идет о возможном сговоре австралийца с хакерами, имеющими отношение к группе Anonymous.

Документ не содержит новых преступных эпизодов в дополнение к 18 статьям, перечисленным в первом обвинительном заключении в мае 2019 года. "Однако он действительно расширяет масштаб сговора вокруг предполагаемых компьютерных взломов, в которых Ассанжа обвинили ранее", - сказано в новом заключении.

Ранее стало известно, что слушания в Великобритании по вопросу об экстрадиции Ассанжа в США перенесены из-за пандемии коронавируса как минимум на сентябрь.

Основатель Wikileaks впервые был арестован в 2010 году

Британская полиция арестовала австралийца по запросу Швеции, которая хотела допросить его в связи с обвинениями со стороны двух женщин в изнасиловании и сексуальных домогательствах. Ассанж отказался ехать в Стокгольм, где был выдан ордер на его арест, заявив, что опасается экстрадиции или незаконной выдачи в Соединенные Штаты. Но в 2012 году он не явился в суд Великобритании, где должен был быть рассмотрен вопрос о его экстрадиции, а укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне и провел там семь лет.

В апреле 2019 года суд признал Ассанжа виновным в неявке на заседание семилетней давности, и тогда власти Эквадора позволили британской полиции зайти в посольство и арестовать его. Основателя Wikileaks отправили в тюрьму строгого режима на 50 недель. Швеция тем временем закрыла дело в отношении Ассанжа.

Судебный процесс об экстрадиции в США продлится несколько месяцев

В течение недели стороны должны были представить свои вступительные аргументы, после этого слушания были прерваны до 18 мая, когда должны быть оглашены аргументы обеих сторон.