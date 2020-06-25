Просящая кредит беременная женщина является для банков красной тряпкой

Если ребенок уже родился, то банк может учесть родительскую компенсацию как доход в полном объеме, но не обязательно: «Учтем ли мы ее и в каком объеме, зависит уже от конкретного случая».

Поскольку отпуск по уходу за ребенком может длиться до трех лет, а родительская компенсация платится полтора года, банк хочет знать, планирует ли женщина вернуться на работу: «Если после окончания выплаты компенсации возвращение на работу по какой-то причине невозможно, – например, нет места в детском саду – то это может оказаться фактором, который ограничит выдачу кредита, поскольку для кредитодателя увеличивается риск снижения платежеспособности клиента. В такой ситуации мы просим ходатайствующего обратиться к нам снова после того, как он вернется на работу».

Дискриминация ли это?

Если с финансовой стороны родители вроде бы все сделали правильно: собрали деньги для первого взноса, обзавелись залоговым имуществом, нашли стабильную работу, но из-за маленького ребенка им ставится дополнительное условие, то является ли это дискриминацией? Уполномочия по гендерному равноправию Пакоста отметила, что на этот вопрос единого ответа нет.

«Одним из видов дискриминации по половому признаку является дискриминация из-за беременности или наличия ребенка», - отметила Пакоста. Она добавила, что в то же время банки должны соблюдать правила ответственного кредитования, то есть быть уверенными в том, что семья сможет вернуть кредит и ей не придется выезжать из купленного на кредит дома из-за его принудительной продажи». Поэтому банк смотрит на количество иждивенцев, а также на то, работают ли в семье оба родителя.

«Три года назад я занималась историей, когда банк из-за получения родительской компенсации отказал семье в выдаче кредита, хотя другая семья, получающая такой же по размерам доход, кредит получила, - рассказала Пакоста. – Банк объяснил разницу статистикой, сославшись на то, что не все родители после того, как ребенку исполняется полтора года, возвращаются на работу, поскольку в детских садах нет мест».

Это означает, что с большой долей вероятности в семье может возникнуть период, когда родительская зарплата уже не выплачивается, но вернуться на работу не получается, поэтому нет и дохода: «В такой ситуации результат могло бы принести, если бы, например, самоуправление выдало гарантийное письмо, которым подтвердило, что обеспечит положенным по закону местом в детском саду и родитель после завершения получения компенсации сможет вернуться на работу. И если в таком случае в кредите откажут, то это уже будет дискриминация».