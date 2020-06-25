Просящая кредит беременная женщина является для банков красной тряпкой

Банки, как один заверяют, что ребенок не является препятствием для получения кредита, однако истории жителей Эстонии говорят о другом: интернет-форумы пестрят рассказами женщин, которые пытались скрыть свое интересное положение, поскольку опасались, что банк не даст им кредит. Большинство родителей не хотят комментировать в Postimees эту тему от своего имени: вдруг это в будущем повлияет на выдачу кредита?
В Эстонии полно рассказов о том, как ребенок стал препятствием при получении кредита: если женщина беременная, банк хочет, чтобы женщина подождала до родов. Если женщина уже родила, хотят видеть, что ей начала поступать родительская зарплата. Если зарплата поступает, то банк предпочел бы, чтобы до получения кредита женщина все же уже вышла на работу.
«Рождение ребенка является одной и влиятельных причин, почему необходимо подумать о покупке нового жилья, - говорит уполномоченная по гендерному равноправию Лийза Пакоста. – И так возникает абсурдная ситуация, когда крайне нуждающиеся в нем хорошие молодые семьи не обязательно получат кредит из-за того, что кто-то что-то не сделал».
Ей показалось непонятным объяснение банка, что до рождения ребенка кредит не дадут, зато после рождения обязательно: «Для того чтобы дать конкретную оценку, нужно знать все обстоятельства дела, но до и после рождения ребенка доход родителей ведь остается тем же, поэтому введение рождение ребенка условием может являться дискриминацией по отношению к беременности».
По словам родителей, помочь может только настойчивость: угрожали сменить банк и делали это, обвиняли банк в дискриминации. Почему эти жалобы больше не становятся достоянием общественности? Такие переговоры чаще всего происходят или с глазу на глаз, или по Skype, или по телефону, поэтому после спор оказывается в виде слово на слово, а жаловаться бессмысленно.
Как учитывается родительская зарплата?
Даже тогда, когда ребенок уже родился и прекрасно находится дома, этого может не хватить банку. Индрек Сеппо рассказал, как осенью в его семье родился второй ребенок, родительская компенсация должна была начать поступать в марте. О кредите семья начала ходатайствовать в начале нового года, но банк отказался учитывать родительскую компенсацию женщины до того, как она начнет поступать на счет. «Это была идиотская история, по закону компенсация за второго ребенка не может быть меньше, чем за первого, но банк законы не интересуют. В итоге мы досрочно получили в Департаменте социального страхования какую-то справку».
Обменивавшийся с банком гневными письмами Сеппо вспоминает, что внезапно проблемой стала и принадлежащая семье, предложенная банку в качестве дополнительного залога квартира в Таллинне, которую планировали сдать в аренду: «Я понимаю, что они хотят видеть поступления на счет, например, дохода от аренды, но они не учли, что мы планировали сдать в аренду принадлежащую нам квартиру в самом центре города. По мнению банка, мы должны были, прежде всего, сдать квартиру в аренду, сами с маленьким переехать в съемное жилье и только тогда просить кредит».
На запрос все банки Эстонии заверили, что они смотрят только на долгосрочную платежеспособность человека. А родители жалуются, что требования банка намного больше: не так редки истории, когда семье отказывали в кредите на жилье, хотя женщина получает родительскую компенсацию, а работодатель ждет ее обратно на работу.
«Хотели, чтобы сначала вернулась на работу», - в один голос признались несколько женщин. Также сами банки подтверждают, что родительская компенсация, которая по закону поступает в течение полутора лет, не обязательно будет учитываться как доход в полном объеме. Хотят подтверждения о наличие места в детском саду, а один раз потребовали подтверждения от работодателя мужа, что при необходимости он сможет работать из домашнего офиса.
Министр народонаселения Рийна Сольман («Отечество») считает, что такая ситуация недопустима: «Я, естественно, понимаю беспокойство кредитодателей по поводу рабочих мест и доходов, поскольку те, у кого нет доходов, не смогут возвращать кредит, что в ситуации, когда жилищный кредит берется на десятки лет, с таким обоснованием нельзя составит анализ рисков и добавить дополнительные условия просящему кредит». По ее словам, непонятно, почему находящиеся в фертильном возрасте женщины или находящиеся в отцовском отпуске мужчины не могут взять жилищный кредит, или могут его получить, но на более жестких, чем другие, условиях.
Банки: препятствий нет, но…
Руководитель отдела финансирования частных лиц LHV Катлин Ватсель заверила, что ожидание ребенка не может быть каким-то препятствием при подаче ходатайства о получении кредита в LHV: «Часто мы и не может знать о том, что в семье ждут ребенка, поскольку большая часть процесса подачи ходатайства о получении кредита и его выдачи происходит в LHV через интернет, не встречаясь с клиентом. Ситуации могут быть разные, но как это обычно бывает в случае кредитов, определяющим является устойчивый доход семьи. Когда материнская зарплата уже поступает, и клиент подтверждает, что рабочее место имеется и после окончания декрета мать собирается вернуться на работу, это никак не может быть препятствием».
То же сказала и руководитель отдела жилищных кредитов банка Swedbank Анне Пяргма, по словам которой, в случае желающего получить кредит банк смотрит на три вещи: «При выдаче кредита мы должны понять доходы желающего получить кредит и его платежеспособность, прежде всего, для того, чтобы оценить по силам ли ему это кредитное обязательство. Родительскую компенсацию мы учитываем как доход, если у просящего кредит было рабочее место, а размер компенсации соответствует получаемой прежде зарплате.
Если ходатайство подается во время получения родительской компенсации, важно знать планы ходатайствующего: планирует ли он вернуться на то же место или его планы изменились».
Руководитель по продажам сегмента частных клиентов банка SEB Эвелин Таммеару захотела подчеркнуть, что ожидание ребенка и отпуск по уходу за ребенком не обязательно должны стать ограничивающими факторами при получении кредита: «Но, поскольку кредитодатели, исходят из принципов ответственного кредитования, в такой ситуации мы должны оценить платежеспособность просящего кредит и убедиться в реальности и устойчивости его доходов. В случае ходатайствующих о кредите, ждущих ребенка или находящихся в отпуске по уходу за ребенком, оценка размера будущего дохода и его устойчивости может быть затруднена».
Если ребенок уже родился, то банк может учесть родительскую компенсацию как доход в полном объеме, но не обязательно: «Учтем ли мы ее и в каком объеме, зависит уже от конкретного случая».
Поскольку отпуск по уходу за ребенком может длиться до трех лет, а родительская компенсация платится полтора года, банк хочет знать, планирует ли женщина вернуться на работу: «Если после окончания выплаты компенсации возвращение на работу по какой-то причине невозможно, – например, нет места в детском саду – то это может оказаться фактором, который ограничит выдачу кредита, поскольку для кредитодателя увеличивается риск снижения платежеспособности клиента. В такой ситуации мы просим ходатайствующего обратиться к нам снова после того, как он вернется на работу».
Дискриминация ли это?
Если с финансовой стороны родители вроде бы все сделали правильно: собрали деньги для первого взноса, обзавелись залоговым имуществом, нашли стабильную работу, но из-за маленького ребенка им ставится дополнительное условие, то является ли это дискриминацией? Уполномочия по гендерному равноправию Пакоста отметила, что на этот вопрос единого ответа нет.
«Одним из видов дискриминации по половому признаку является дискриминация из-за беременности или наличия ребенка», - отметила Пакоста. Она добавила, что в то же время банки должны соблюдать правила ответственного кредитования, то есть быть уверенными в том, что семья сможет вернуть кредит и ей не придется выезжать из купленного на кредит дома из-за его принудительной продажи». Поэтому банк смотрит на количество иждивенцев, а также на то, работают ли в семье оба родителя.
«Три года назад я занималась историей, когда банк из-за получения родительской компенсации отказал семье в выдаче кредита, хотя другая семья, получающая такой же по размерам доход, кредит получила, - рассказала Пакоста. – Банк объяснил разницу статистикой, сославшись на то, что не все родители после того, как ребенку исполняется полтора года, возвращаются на работу, поскольку в детских садах нет мест».
Это означает, что с большой долей вероятности в семье может возникнуть период, когда родительская зарплата уже не выплачивается, но вернуться на работу не получается, поэтому нет и дохода: «В такой ситуации результат могло бы принести, если бы, например, самоуправление выдало гарантийное письмо, которым подтвердило, что обеспечит положенным по закону местом в детском саду и родитель после завершения получения компенсации сможет вернуться на работу. И если в таком случае в кредите откажут, то это уже будет дискриминация».
Финансовая инспекция: банки должны придерживаться принципов ответственного кредитования
Отдельных регуляций для беременных, находящихся в отпуске по рождению или уходу за ребенком нет, но у банков есть исходящая из законов обязанность придерживаться принципов ответственного кредитования. Это означает, что до заключения кредитного договора нужно собрать и проанализировать информацию, которая позволила бы оценить, в состоянии ли берущий кредит вернуть его на указанных в договоре условиях (так называемая оценка кредитоспособности). Эта обязанность исходит как из Закона о кредитных учреждений и Закона о кредиторах и посредниках, так и из Закона о долговом праве.
При оценке кредитоспособности, банк должен учесть все известные обстоятельства, которые могут повлиять на способность взявшего кредит вернуть его на указанных в договоре условиях. При оценивании нужно учесть имущественное положение берущего кредит, наличие регулярного дохода, другие имущественные обязательства, прежнее исполнение обязательств по платежам и возможное увеличение финансового обязательства, обусловленное договором. Таким образом, нужно выяснить и оценить возможные предсказуемые изменения в доходах получающего кредит.
Давать кредит или нет, каждый банк решает по отдельности, но важно, что банк может заключить кредитный договор только в том случае, когда он убежден, что берущий кредит в состоянии выполнить это финансовое обязательство.