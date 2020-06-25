Айнар Рууссаар: второе письмо Путину

Здравствуйте, Владимир Владимирович!

Полтора года назад в рубрике «Мнение» в Postimees было опубликовано мое первое адресованное вам письмо, но ответа я не получил. Понимаю, что Кремль не может заказывать газеты на всех языках мира и переводить статьи. Но посольство России на улице Пикк в Таллинне читает Postimees и составляет Министерству иностранных дел регулярные отчеты из важнейших статей. Понимаю и то, что бюро Сергея Лаврова не успевает все это читать и тем более анализировать.

Пишу вам, Владимир Владимирович, потому что я обеспокоен. В мае ваша поддержка была самой низкой за весь двадцатилетний срок в качестве главы государства — только четверть населения России вписала бы ваше имя в бюллетень для голосования (на третьей неделе мая независимая исследовательская организация «Левада-Центр» провела общероссийский опрос среди взрослых, в котором приняли участие 1623 человека).

Я действительно обеспокоен, так как после аннексии Крыма и войны в Восточной Украине вас поддерживало 86 процентов населения России. Как журналист я понимаю страх политика из-за снижения популярности. Как журналиста у меня также вызывает озабоченность то, когда из компьютеров советников главы государства с низкой популярностью на страницы журналов переносятся трактовки истории, которые не сходятся с моими знаниями. Тем не менее, эти публикации и журналы становятся влиятельнее обычного, так как в течение трех минут после обнародования мысли Путина цитируются в 300 000 интернет-изданиях по всему земному шару.

Коронакризис сильно ударил по вам и по России. Но как выпускник юридического факультета уважаемого Ленинградского университета вы ведь хорошо знаете, что в историческом смысле принятые из-за коронавируса меры — это всего лишь скоромные репрессии, вынуждающие сидеть дома, о которых потом будут придуманы анекдоты, для России и россиян, как и для эстонцев, латышей, литовцев, поляков и чехов. Ваш прославленный режим напротив вытащил людей из дома и вместо соблюдения двухметровой дистанции заточил их по десять человек на недели в узкие вагоны для перевозки скота.

Вероятно, есть три причины для трактовки вами истории. Во-первых, вы что-то должны сделать со своей популярностью. Во-вторых, в России сменились поколения и распад Советского Союза и сталинские репрессии трогают все меньше людей. В-третьих, вам необходимо вернуть своего основного сторонника — обычного русского человека, вдобавок к московским пенсионерам и дрожащим руководителям высшего звена.

Ваше заявление 15-летней давности о том, что распад Советского союза был крупнейшей социально-политической катастрофой XX века, скорее всего, будет иметь влияние на пожилых россиян. Но оно оставляет равнодушными молодежь возглавляемого вами государства, не говоря уже о проживающих за границей россиянах и тех, у кого в кармане паспорт иностранца. Например, паспорт Эстонии. Ваше нынешнее утверждение, что после распада Советского Союза несколько покинувших его стран приобрели традиционные и исторические территории России, является угрозой для всех соседей.

Вы аннексировали Крым. Ваши войска и спецподразделения контролируют или по меньшей мере имеют влияние на часть самостоятельных регионов Украины, Грузии и Молдавии. Как новоиспеченный любитель истории вы должны были обратить внимание на июнь 1940 года, когда Советский Союз оккупировал страны Балтии. Если не вы сами, то, как минимум, ваши советники очень хорошо понимают, что слова президента России о присоединении стран Балтии к Советскому союзу «на основании взаимных договоренностей и действовавших на тот момент международных прав» являются ложными и оскорбительным.