Видео ⟩ Дизайнер показывает отремонтированную по его проекту квартиру

Некоторые технические подробности и термины могут показаться вам непонятными - проект-то российский и основан на российских строительных нормативах, но мы надеемся, что некоторые дизайнерские идеи придутся вам по вкусу. Из квартиры площадью 47 м2 исчезла прихожая, пришлось отказаться от газа, так как по проекту кухня объединена с гостиной. У нас, кстати, наличие газа не препятствует объединению кухни и гостиной. Но лучше посмотреть видео и составить свое мнение о проекте.