Видео ⟩ Дизайнер показывает отремонтированную по его проекту квартиру

Известный российский дизайнер Сергей Трегубов умело переделал типовую и неудобную квартиру в комфортное для жизни пространство.
Некоторые технические подробности и термины могут показаться вам непонятными - проект-то российский и основан на российских строительных нормативах, но мы надеемся, что некоторые дизайнерские идеи придутся вам по вкусу. Из квартиры площадью 47 м2 исчезла прихожая, пришлось отказаться от газа, так как по проекту кухня объединена с гостиной. У нас, кстати, наличие газа не препятствует объединению кухни и гостиной. Но лучше посмотреть видео и составить свое мнение о проекте.
Конечно, не все в этом проекте идеально: уже посмотревшие видео зрители критикуют, например, расположение кухонной мойки, высказываясь в том смысле, что выступающий вверх смеситель и подоконник, расположенные ниже мойки, не позволят вымыть окно. Да, это один из недостатков проекта. Однако согласитесь: вам было интересно!