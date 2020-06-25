Чт, 25.06.2020
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  • Хотите собирать клубнику сами? Специальный автобус доставит вас прямиком на ягодные поля

Хотите собирать клубнику сами? Специальный автобус доставит вас прямиком на ягодные поля

Клубника

ФОТО: Dmitri Kotjuh

В Эстонии впервые заработает автобус, который доставит жителей столицы и Раквере на побережье Чудского озера собирать клубнику для своих нужд. На поле хутора Suitsu Talu ждут собирателей клубники и из других регионов страны.

На клубничных полях началось самое напряженное время года. В этой связи Suitsu Talu приглашает на свои поля собирателей со всей страны, а для жителей Таллинна и Раквере запустили специальный автобус, который по определенным дням будет доставлять их на поля. Поначалу запланированы два рейса: 27 июня и 4 июля. Следующие  рейсы будут запланированы в соответствии с заинтересованностью участников и созреванием урожая.

На автобус будут впускать прежде всего предварительно зарегистрировавшихся, при наличии свободных мест на него смогут попасть и пришедшие в последний момент. Автобус будет выходить с парковки ТЦ "Юлемисте" в 6.30, а с парковки Põhjakeskus в Раквере в 7.45. В автобусе есть багажное отделение с охлаждением, в котором клубнику можно будет привезти домой свежей. Билет в оба конца из Таллинна будет стоить 15, а из Раквере 8 евро.

Цена собранной клубники постоянно меняется в соответствии с рыночной ценой.

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