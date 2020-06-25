Фото ⟩ Эти маленькие эстонские дачи с нетерпением ждут новых хозяев
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Наступило время отпусков, и стремительно вырос интерес к имеющимся на рынке недвижимости дачам и летним домикам. В Эстонии выставлено на продажу семь замечательных маленьких дачных домиков, рассказывает портал Kodustiil.
Поселок Хабая
В продажу поступил симпатичный домик, расположенный на территории мызы Хабая. Это в самом деле - идеальное место для отдыха. Общая площадь уютного дома - всего 31 м2, но в нем есть удобная кухня, ванная, гостиная и, конечно же баня.
Красивый поселок Хабая находится всего в получасе езды от Таллиннского аэропорта на границе Харьюского и Раплаского уездов. Идиллическое окружение предполагает, что отдыхать в этом месте будет приятно. В поселке Хабая всего 300 жителей, но есть хороший продуктовый магазин и библиотека.
Ярко-желтый дачный домик перейдет к новому собственнику за 37 900 евро. С предложением о продаже можно ознакомиться ЗДЕСЬ.
Деревня Таммисте
Эта романтическая дача находится рядом с летней эстонской столицей, на берегу реки Пярну. Площадь двухкомнатного домика - 33,4 м2, площадь участка - 1055 м2.
Дача готова к немедленному использованию, и вся мебель останется в распоряжении нового владельца. В доме есть водопровод, канализация и электричество. Плита на кухне и камин в спальне дают тепло и создают уют. Цена дачи - 52 400 евро. Рекламное объявление можно прочитать ЗДЕСЬ.
Деревня Карги
В деревне Карги на полуострове Сырве на Сааремаа продается малюсенький, но симпатичный домик площадью 20 м2, расположенный на участке площадью 1609 м2. Домик двухэтажный! На первом этаже - гостиная с кухонным уголком, а на втором - уютная спаленка. На участке находится еще одно строение - маленькая банька.
Дом подключен к электросети, благодаря которой вы можете жить там даже в холодную погоду. Вода добывается из скважины в центре участка. В стороне от домика установлен сухой туалет. Прекрасная дача стоит всего 22 000 евро. С подробностями можно ознакомиться ЗДЕСЬ.
Остров Муху
Дом, расположенный на третьем по величине острове Эстонии, весьма необычен. По сути дела, это сруб из великолепных бревен под тростниковой крышей. Строение имеет площадь 20 м2 и может стать отправной точкой для строительства добротного летнего дома. Общая площадь земельного участка, который находится всего в 700 метрах от моря, составляет 11 200 м2.
У нового собственника есть возможность построить дом большего размера - для этого имеются все необходимые документы и разрешения. На участке есть скважина, и недавно был установлен резервуар для локальной канализации.
Ближайший магазин находится в 2,5 км, а волостной центр - в 8 км. Цена недвижимости - 29 900 евро. Объявление о продаже находится ЗДЕСЬ.
Деревня Лыуна-Кяэсалу
В расположенной между Клоогарандом и Кейла-Йоа деревне продается ярко-желтый двухэтажный дачный домик площадью 36 м2. На первом этаже - гостиная и ванная комната с баней. На втором - спальня. На участке растут плодовые деревья.
На земельном участке площадью 949 м2 имеются скважина и резервуар для локальной канализации. При желании дачу можно подключить к водопроводу на границе участка. Пляж Клоогаранна находится всего в 2,6 км. Цена этой славной дачи - 42 000 евро. С деталями можно ознакомиться в объявлении, которое находится ЗДЕСЬ.
Деревня Эльбику
В волости Ляэне-Нигула, где тишину соснового леса нарушает только морской прибой, продается маленькая, но двухэтажная дача. Внутри есть все необходимое для жизни, например, душевая, современная кухня, электричество и вода. На первом этаже - кухня, гостиная и совмещенный санузел с душевой, а на втором - уютная спальня.
Имеется терраса, где можно загорать. Общая площадь дачи - 20 квадратных метров, а площадь участка - 5924 квадратных метра. Новому владельцу придется заплатить за дачу 62 000 евро. Подробности находятся ЗДЕСЬ.
Город Пайде
В продаже дачка, находящаяся в пригороде Пайде. Место тихое и уединенное. На участке растут плодовые деревья и ягодные кустарники.
Площадь дачи составляет 25,3 м2. В доме есть электричество, и в ближайшее время его также подключат к центральной трассе водоснабжения и канализации. Цена милой дачи - 20 800 евро. Объявление о продаже находится ЗДЕСЬ.