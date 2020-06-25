Наступило время отпусков, и стремительно вырос интерес к имеющимся на рынке недвижимости дачам и летним домикам. В Эстонии выставлено на продажу семь замечательных маленьких дачных домиков, рассказывает портал Kodustiil.

Поселок Хабая

В продажу поступил симпатичный домик, расположенный на территории мызы Хабая. Это в самом деле - идеальное место для отдыха. Общая площадь уютного дома - всего 31 м2, но в нем есть удобная кухня, ванная, гостиная и, конечно же баня.

Дача в Хабая. ФОТО: KV.EE

Красивый поселок Хабая находится всего в получасе езды от Таллиннского аэропорта на границе Харьюского и Раплаского уездов. Идиллическое окружение предполагает, что отдыхать в этом месте будет приятно. В поселке Хабая всего 300 жителей, но есть хороший продуктовый магазин и библиотека.

Ярко-желтый дачный домик перейдет к новому собственнику за 37 900 евро. С предложением о продаже можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

Кухня. ФОТО: KV.EE

Деревня Таммисте

Эта романтическая дача находится рядом с летней эстонской столицей, на берегу реки Пярну. Площадь двухкомнатного домика - 33,4 м2, площадь участка - 1055 м2.

Дача в Таммисте. ФОТО: KV.EE

Дача готова к немедленному использованию, и вся мебель останется в распоряжении нового владельца. В доме есть водопровод, канализация и электричество. Плита на кухне и камин в спальне дают тепло и создают уют. Цена дачи - 52 400 евро. Рекламное объявление можно прочитать ЗДЕСЬ.

Интерьер дачи. ФОТО: KV.EE

Деревня Карги

В деревне Карги на полуострове Сырве на Сааремаа продается малюсенький, но симпатичный домик площадью 20 м2, расположенный на участке площадью 1609 м2. Домик двухэтажный! На первом этаже - гостиная с кухонным уголком, а на втором - уютная спаленка. На участке находится еще одно строение - маленькая банька.

Дача в деревне Карги. ФОТО: KV.EE

Дом подключен к электросети, благодаря которой вы можете жить там даже в холодную погоду. Вода добывается из скважины в центре участка. В стороне от домика установлен сухой туалет. Прекрасная дача стоит всего 22 000 евро. С подробностями можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

Гостиная на первом этаже дачи. ФОТО: KV.EE

Остров Муху

Дом, расположенный на третьем по величине острове Эстонии, весьма необычен. По сути дела, это сруб из великолепных бревен под тростниковой крышей. Строение имеет площадь 20 м2 и может стать отправной точкой для строительства добротного летнего дома. Общая площадь земельного участка, который находится всего в 700 метрах от моря, составляет 11 200 м2.

Добротный сруб на Муху. ФОТО: KV.EE

У нового собственника есть возможность построить дом большего размера - для этого имеются все необходимые документы и разрешения. На участке есть скважина, и недавно был установлен резервуар для локальной канализации.

Ближайший магазин находится в 2,5 км, а волостной центр - в 8 км. Цена недвижимости - 29 900 евро. Объявление о продаже находится ЗДЕСЬ.

Недвижимость на Муху. ФОТО: KV.EE

Деревня Лыуна-Кяэсалу

В расположенной между Клоогарандом и Кейла-Йоа деревне продается ярко-желтый двухэтажный дачный домик площадью 36 м2. На первом этаже - гостиная и ванная комната с баней. На втором - спальня. На участке растут плодовые деревья.

Дача в Лыуна-Кяэсалу. ФОТО: KV.EE

На земельном участке площадью 949 м2 имеются скважина и резервуар для локальной канализации. При желании дачу можно подключить к водопроводу на границе участка. Пляж Клоогаранна находится всего в 2,6 км. Цена этой славной дачи - 42 000 евро. С деталями можно ознакомиться в объявлении, которое находится ЗДЕСЬ.

Первый этаж дачи. ФОТО: KV.EE

Деревня Эльбику

В волости Ляэне-Нигула, где тишину соснового леса нарушает только морской прибой, продается маленькая, но двухэтажная дача. Внутри есть все необходимое для жизни, например, душевая, современная кухня, электричество и вода. На первом этаже - кухня, гостиная и совмещенный санузел с душевой, а на втором - уютная спальня.

Дача в Эльбику. ФОТО: KV.EE

Имеется терраса, где можно загорать. Общая площадь дачи - 20 квадратных метров, а площадь участка - 5924 квадратных метра. Новому владельцу придется заплатить за дачу 62 000 евро. Подробности находятся ЗДЕСЬ.

Кухня на даче. ФОТО: KV.EE

Город Пайде

В продаже дачка, находящаяся в пригороде Пайде. Место тихое и уединенное. На участке растут плодовые деревья и ягодные кустарники.

Дача в Пайде. ФОТО: KV.EE

Площадь дачи составляет 25,3 м2. В доме есть электричество, и в ближайшее время его также подключат к центральной трассе водоснабжения и канализации. Цена милой дачи - 20 800 евро. Объявление о продаже находится ЗДЕСЬ.