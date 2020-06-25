Китай выходит на финишную прямую в гонке по созданию вакцины против COVID-19

Рекомбинантная белковая вакцина будет протестирована в больницах Чунцина и Пекина, чтобы определить, безопасна ли она для людей. Это третий тип вакцин против коронавируса, созданный китайскими учеными и перешедший к клиническим испытаниям. Одна аденовирусная вакцина и четыре инактивированные вакцины были ранее одобрены для испытаний на людях в Китае, причем, некоторые из них только что завершили вторую фазу испытаний.

В частности, одна из инактивированных вакцин будет проверена теперь в ОАЭ. По результатам первых двух фаз испытаний известно: вакцина безопасна - не было обнаружено серьезных побочных реакций. При этом добровольцы демонстрировали высокие титры антител. Для тех, кто получал две инъекции вакцины с интервалом в 28 дней, уровень сероконверсии нейтрализующих антител достигал 100%.