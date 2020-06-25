В шестиместном микроавтобусе ехали 29 человек

23 июня после обеда пограничники заметили в деревне Плийа Выруского уезда совершавший подозрительные маневры микроавтобус Mercedes, водитель которого проигнорировал и знак «Стоп», и требование пограничников остановиться.

Через какое-то время водитель все же остановил автомобиль, и в ходе его проверки оказалось, что в салоне находятся 29 человек, хотя производитель предполагал, что в машине должны ездить шестеро.