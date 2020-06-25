ГАЛЕРЕЯ ⟩ Кальюлайд встретилась с президентом Латвии

Сегодня президент Эстонии Керсти Кальюлайд встретилась на Сааремаа с главой Латвии Эгилсом Левитсом. Президенты обсудили сотрудничество в Европейском союзе, вопросы региональной безопасности, киберсотрудничества и охраны окружающей среды, пишет Postimees.
В Курессааре должна была пройти ежегодная встреча глав Эстонии, Латвии и Литвы, но в последний момент президент Литвы Гитанас Науседа решил по внутригосударственным причинам остаться дома.
Официальная церемония приема, встреча глав государств и пресс-конференция прошли на центральной площади Курессааре. Также президент Латвии посадит в замковом парке дуб, позже президенты вместе посетят метеоритный кратер Каали.
Местом встречи был выбран Курсессааре, чтобы обратить внимание на возможности внутреннего туризма в странах Балтии, а также призвать людей открыть для себя этим летом красивейшие места на острове.