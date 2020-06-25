WADA: «Нами не должны управлять только несколько богатых стран. Спортсмены из США должны следовать тем же правилам, что и остальные»

Управление призвало Конгресс рассмотреть отказ от финансирования WADA, если организация не предпримет серьезных мер по своему реформированию. В частности, в США недовольны «слишком мягким» отношением WADA к России.

В докладе Управления, который был предоставлен Конгрессу в этом месяце, ставится под сомнение целесообразность расходования бюджетных средств на финансирование WADA. Согласно отчету, Соединенные Штаты ежегодно вносят в WADA 2,7 миллиона долларов, больше, чем любая другая страна.

Управление посчитало, что в руководстве WADA слишком мало американцев – несоразмерно сумме, которую страна вкладывает в агентство.

«WADA не должно управляться только несколькими богатыми странами. Спортсмены, которые соревнуются против атлетов из США, приезжают со всего мира. Так что американские спортсмены должны следовать тем же жестким правилам, как и все остальные.

Для того, чтобы это было возможно, нам в WADA нужны представители разных стран. Предложение распределять места в WADA согласно сумме денег, которую страна нам направляет, не имеет смысла. В таком случае большинство стран лишится возможности иметь своих представителей в нашем исполнительном комитете. Это не пойдет на пользу мировому спорту.