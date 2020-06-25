«Аэрофлот» уличили в эксклюзивных полетах за рубеж несмотря на карантин

Как минимум с начала июня «Аэрофлот» летает из Москвы во Франкфурт-на-Майне, Париж, Лондон, Нью-Йорк, Сеул и Тель-Авив. Сначала рейсы в эти города национальный перевозчик выполнял раз в неделю, cо второй недели лета перелеты в Европу стали выполняться дважды в неделю, а в расписание добавились еженедельный рейс в Ниццу и два в Барселону. На прошлой неделе появились два рейса в Рим, передает NEWSru.

«Эти рейсы оформлены как грузовые, но на них с разрешения Росавиации продаются билеты», - заявили изданию два сотрудника «Аэрофлота». Билеты на эти эксклюзивные рейсы стоят в разы дороже, чем перелеты аналогичной продолжительности по России. Так, самый дешевый безбагажный билет в Рим стоит от 17 до 35 тысяч рублей в зависимости от дня вылета, в Ниццу- 25,5 тысяч рублей, в Барселону- 18 тысяч рублей. За день-два до вылета минимальная цена может вырасти в разы, когда система распродала более доступные билеты и в продаже остались только дорогие. Высокую цену объясняют тем, что обратно самолеты летят пустыми.

По данным источников, продажи билетов открываются менее чем за неделю, это никак не рекламируется, но спрос остается очень высоким. Учитывая, что страны ЕС пускают только своих граждан и людей, имеющих вид на жительство, это означает, что приобрести билеты могут только те, кто имеет право на въезд в эти страны.

Информацию об июньских полетах «Аэрофлота» подтверждают данные ресурса flightradar24. Согласно сервису, для некоторых рейсов используются самые большие среднемагистральные лайнеры в парке авиакомпании, которые вмещают от 170 до 402 пассажиров. В «Аэрофлоте» и Росавиации информацию не прокомментировали, на горячей линии авиакомпании сообщили, что информация о датах полетов по международным направлениям отсутствует.

Напомним, внешние границы Евросоюза начнут постепенно открываться с 1 июля. Ранее сообщалось, что страны ЕС решили действовать скоординированно, разработав единый список стран, в который войдут государства со стабильной эпидемиологической ситуацией. В список могут войти Албания, Босния и Герцеговина, Северная Македония, Сербия, Черногория. При этом в заявлении Еврокомиссии отмечается, что если гражданин прибыл из условно безопасной страны, но представляет «опасность для здоровья населения», въезд ему может быть закрыт. Точно так же, если эпидемиологическая ситуация в третьей стране ухудшается, в отношении нее могут быть снова введены ограничения.

При этом в руководстве Евросоюза существует два списка стран, жителям которых могут разрешить въезд в страны ЕС. В один из них включены 47 стран, где показатель заражения ниже, чем в среднем по ЕС, во втором - 54 страны, где показатель хуже, но не больше 20. В обоих списках есть, например, Китай, Вьетнам, Куба, Уругвай и Уганда, однако отсутствуют США, Бразилия и РФ, эпидемиологическая ситуация в которых признана неблагополучной.