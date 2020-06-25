За год из Пыхья-Таллинна вывезли более сотни брошенных автомобилей

«Проект стартовал в прошлом году, когда муниципальная полиция обратилась к районной управе с тем, чтобы начать сотрудничество в поиске и вывозе автохлама. Мы и подумать не могли, насколько много таких автомобилей - за этот год было вывезено более сотни единиц автохлама, а количество освободившихся парковочных мест сопоставимо с размером парковки культурного центра "Сальме"», - сказал старейшина района Пыхья-Таллинн Пеэтер Ярвелайд.