За год из Пыхья-Таллинна вывезли более сотни брошенных автомобилей

За год работы проекта по вывозу автохлама из района Пыхья-Таллинн было вывезено более сотни брошенных автомобилей, что по количеству освободившихся парковочных мест сопоставимо с размером парковки у культурного центра "Сальме", пишет Rus.ERR.
«Проект стартовал в прошлом году, когда муниципальная полиция обратилась к районной управе с тем, чтобы начать сотрудничество в поиске и вывозе автохлама. Мы и подумать не могли, насколько много таких автомобилей - за этот год было вывезено более сотни единиц автохлама, а количество освободившихся парковочных мест сопоставимо с размером парковки культурного центра "Сальме"», - сказал старейшина района Пыхья-Таллинн Пеэтер Ярвелайд.
Главный инспектор МуПо Павел Бойцов поблагодарил всех автовладельцев, которые открыты к сотрудничеству, а также добавил, что большинство людей отнеслись к проблеме серьезно, поэтому стоявший длительное время автомобиль они вывезли добровольно.
По словам старшего инспектора Оксаны Свириденко, были и проблемные случаи, например, когда в отношении собственника брошенного автомобиля начинали производство, и приходилось самостоятельно заказывать вывоз автомашины.