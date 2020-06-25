Больничная касса не хочет называть нарушителей

Возможность самостоятельно открыть больничный лист и получить компенсацию за первые три дня болезни, а также требование в случае подозрения на Covid-19 оставаться дома в карантине могли вызвать у людей соблазн обмануть систему. Особенно, если в это же время под угрозой оказался регулярный доход, пишет Postimees.
Возможные злоупотребления заставили Больничную кассу заняться проверкой выданных во время чрезвычайного положения больничных листов. И хотя больничный открывается человеку, в случае вскрытия обмана, Больничная касса планирует востребовать деньги именно с работодателя. Также обещают оценить поведение врачей.
За два месяца больничных листов набралось на 50 000 больше, чем год назад, и Больничная касса начала их массовую проверку.
Во-первых, БК сравнила, сколько из 130 000 получивших компенсацию по зарплате людей в то же время находились и на больничном. Одновременно быть больным и ходить на работу нельзя. «Мы вручную просмотрели 536 показавшихся машине подозрительными больничных листов, чтобы понять, получил ли человек и облагаемый социальным налогом доход, то есть компенсацию по зарплате», - сказала член правления Больничной кассы Пилле Банхард.
Обман тяжело доказать
На данный момент из этих 536 Больничная касса выявила 140 человек, которые в этот период времени получили и компенсацию по зарплате, и деньги по болезни от Больничной кассы. И Касса страхования от безработицы, и Больничная касса в таком случае могут потребовать вернуть свои компенсации. Если один из них получит деньги, у второго не будет основания для предъявления требования о возврате.
Во-вторых, Больничная касса нашла таких работодателей, большая часть работников которых одновременно ушли на больничный. Это может указывать на обман работодателя. «Мы нашли 110 предприятий, сейчас работаем с 14 из них, - сказала руководитель по связям с общественностью Больничной кассы Эвелин Тринк, которая не пожелала назвать ни предприятия, но размер компенсаций. – Лист нетрудоспособности все же выдается врачом человеку. Если мы выявим, что необоснованная выплата возникла из-за того, что работодатель представил ложные данные, то потребуем вернуть деньги по больничному именно у работодателя».
В-третьих, Больничная касса планирует проверить докторов. «Конечно, мы посмотрим, как вели себя врачи, и если выяснится, что больничный лист выдан необоснованно, при необходимости требование будет выставлено медицинскому учреждению», - сказала Тринк.
Семейный врач предполагает честность
Определить потребность в больничном листе задним числом очень сложно. Руководитель Больничной кассы Райн Лаане еще в середине апреля сказал, что крайне сложно после доказать, был ли человек дома больной или ухаживал ли за больным родственником.
По словам руководителя Эстонского общества семейных врачей Ле Валликиви, человеку, который не хочет или не может идти на работу, просто обмануть семейного врача, если он хочет придумать себе несуществующую болезнь. Если раньше подозрений он не вызывал, то, как правило, семейный врач верит своему пациенту: «Коронавирус изменил наш подход: никто, у кого были признаки воспаления верхних дыхательных путей, на работу, в детский сад или в школу не ходил».
Больничная касса продолжает просматривать проблемные больничные вручную: «Сравниваем документы и счета на лечение, при необходимости просим у врачей разъяснений. Работаем дальше, но, сколько требований о возврате в итоге будет выставлено, говорить пока рано». Все больничные должны быть изучены самое позднее к концу года.
Приближающийся к двум миллиардам евро бюджет Больничной кассы притягивает мошенников. Две недели назад государственный контролер Янар Хольм критиковал работу Больничной кассы по выяснению выманивающих деньги по медицинской страховке медицинских учреждений и их наказанию.
Руководитель Больничной кассы Лаане считает, что штрафование может привести к проблемам с врачебной помощью в некоторых регионах. Названия медицинских учреждений, которые выманивали деньги, Больничная касса называть не хочет, поскольку с момента нарушения якобы прошло много времени. Деньги, предназначенные как для лечения, так и для компенсаций по болезни, идут из кармана граждан, и у общественности есть право знать имена учреждений-обманщиков, будь-то поставщики услуг или работодатели.
«Обнародование обманщиков – это, конечно, тема, на которую в будущем будет обращено больше внимания», - считает член совета Больничной кассы и руководитель Центрального союза работодателей Арто Аас.
Больничные листы
Количество больничных листов во время чрезвычайного положения увеличилось почти на 40 процентов. Их было выдано на 50 000 больше, чем в то же время прошлого года.
Для покрытия расходов, связанных с коронавирусом, правительство выделило Больничной кассе 213,2 миллиона евро, 40,6 миллиона евро из которых были предназначены для оплаты больничных листов.
Во время коронакризиса не хватало средств индивидуальной защиты, как поведет себя новый кризис, было неизвестно. Во избежание распространения вируса людям с признаками вирусного заболевания пришлось оставаться дома и дистанционно фиксировать свою болезнь.
Телефонные линии центров семейной медицины были перегружены из-за количества звонков нуждавшихся в помощи пациентов, поэтому с 16 марта в течение двух месяцев каждый мог открыть себе больничный лист или лист по уходу на портале digilugu.ee. Для того чтобы подтвердить больничный, медицинский работник должен был в течение недели связаться с пациентом.