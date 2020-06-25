Больничная касса не хочет называть нарушителей

Приближающийся к двум миллиардам евро бюджет Больничной кассы притягивает мошенников. Две недели назад государственный контролер Янар Хольм критиковал работу Больничной кассы по выяснению выманивающих деньги по медицинской страховке медицинских учреждений и их наказанию.

Руководитель Больничной кассы Лаане считает, что штрафование может привести к проблемам с врачебной помощью в некоторых регионах. Названия медицинских учреждений, которые выманивали деньги, Больничная касса называть не хочет, поскольку с момента нарушения якобы прошло много времени. Деньги, предназначенные как для лечения, так и для компенсаций по болезни, идут из кармана граждан, и у общественности есть право знать имена учреждений-обманщиков, будь-то поставщики услуг или работодатели.

«Обнародование обманщиков – это, конечно, тема, на которую в будущем будет обращено больше внимания», - считает член совета Больничной кассы и руководитель Центрального союза работодателей Арто Аас.

Больничные листы

Количество больничных листов во время чрезвычайного положения увеличилось почти на 40 процентов. Их было выдано на 50 000 больше, чем в то же время прошлого года.

Для покрытия расходов, связанных с коронавирусом, правительство выделило Больничной кассе 213,2 миллиона евро, 40,6 миллиона евро из которых были предназначены для оплаты больничных листов.

Во время коронакризиса не хватало средств индивидуальной защиты, как поведет себя новый кризис, было неизвестно. Во избежание распространения вируса людям с признаками вирусного заболевания пришлось оставаться дома и дистанционно фиксировать свою болезнь.

Телефонные линии центров семейной медицины были перегружены из-за количества звонков нуждавшихся в помощи пациентов, поэтому с 16 марта в течение двух месяцев каждый мог открыть себе больничный лист или лист по уходу на портале digilugu.ee. Для того чтобы подтвердить больничный, медицинский работник должен был в течение недели связаться с пациентом.