Швеция в борьбе с коронавирусом готова принять помощь от Финляндии

Ситуация с коронавирусом в северных регионах Швеции продолжает ухудшаться. В самой северной провинции Швеции Норрботтене во вторник было подтверждено 103 новых случая заражения коронавирусом. Всего в Норрботтене выявлено уже 1106 случаев заражения вирусом COVID-19.

Министр внутренних дел Мария Охисало (Зеленые) в прошлое воскресенье заявила в интервью шведской газете Dagens Nyheter, что Финляндия готова оказать помощь Швеции.

Глава провинции Норрботтен Анна-Стина Нурдмарк-Нильссон ответила, что в Швеции готовы принять помощь.

По словам директора медицинского округа Лапландии Юкки Маттила, в больницах Лапландии смогли бы лечить шведских пациентов, нуждающихся в интенсивной терапии, чтобы шведские больницы смогли сосредоточиваться на тех, кто болеет коронавирусом. В Финляндии зараженных COVID-19 шведов лечить не станут из-за риска распространения эпидемии.