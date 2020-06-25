Еврокомиссия одобрила пакет госпомощи авиакомпании Lufthansa

Как заявила в четверг, 25 июня, вице-председатель Еврокомиссии Маргрет Вестагер, эта значительная сумма поможет авиакомпании пережить кризис, вызванный пандемией коронавирусной инфекции, особенно сильно ударивший по авиационному сектору.

По ее словам, согласие Брюсселя на предоставление помощи со стороны государства напрямую связано с соблюдением различных условий, в том числе "мер по ограничению нарушений правил конкурентной борьбы". В частности, Lufthansa обязуется уступить конкурентам в аэропортах Франкфурта-на-Майне и Мюнхена максимум по 4 стояночных места и 24 взлетных и посадочных слота. Эти условия еще должно одобрить общее собрание акционеров авивконцерна, которое соберется сегодня во Франкфурте-на-Майне.

Кроме того, по словам вице-председателя Еврокомиссии, до тех пор, пока государство полностью не выйдет из числа акционеров, будет действовать "запрет на выплату дивидендов и выкуп акций". Также будут введены ограничения на зарплаты менеджеров концерна. Если через шесть лет после начала оказания помощи в Брюсселе возникнут сомнения по поводу выхода государства из состава акционеров, Еврокомиссии должен быть представлен план реструктуризации Lufthansa.

Помощь Lufthansa составит 9 млрд евро