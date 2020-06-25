Утвержден состав экспертного совета по вопросам оживления экономики

Руководители, ученые-экономисты и эксперты будут консультировать комиссию по экономическому развитию и правительство при составлении пакета мер по оживлению экономики. Его целью является выработать целостный и ориентированный в будущее подход к выводу экономики из обусловленного коронакризисом спада, в фокусе которого были бы умение ценить человеческие ресурсы, научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, инвестиции, уменьшение бюрократии и достижение целей в области борьбы с изменениями климата. Согласно последней оценке Банка Эстонии, эстонская экономика в этом году по сравнению с прошлым может упасть на 10 процентов, однако на будущий год при выходе из кризиса рост может временно достигнуть 8,5 процента.