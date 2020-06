Оборот эстонского ИТ-гиганта совершил огромный скачок

В прошлом году компания Nortal открыла в Абу-Даби дочернее предприятие Nortal Information Technology Solutions LLC для обслуживания проектов в Объединенных Арабских Эмиратах. Чтобы упростить структуру концерна, в июне 2019 года было завершено слияние компаний Nortal Group AS (NG, 100% собственник акций Nortal AS) и Nortal Group Holding AS (NGH, 100% собственник акций NG).