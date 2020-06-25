Оборот эстонского ИТ-гиганта совершил огромный скачок

По словам учредителя и председателя правления Nortal Прийта Аламяэ, 2019 год был для предприятия удачным. «Мы смогли показать хорошие экономические результаты на всех внутренних рынках и осуществили крупнейшую на сегодняшний день эмиссию облигаций в истории Nortal – на сумму 50 миллионов евро – для расширения в ближайшие годы в Германии и Северных странах», - сказал Аламяэ.

Среди наиболее важных тем прошедшего года Аламяэ также выделяет интеграцию и реализацию синергии с приобретенной в конце 2018 года компанией по разработке программного обеспечения Dev9 из Сиэтла. Покупка была совершена с целью развития бизнеса в США и обогащения портфеля услуг в других странах в области облачных сервисов и электронной коммерции. «Насколько известно, в прошлом году мы стали в США крупнейшим работодателем эстонского происхождения», - добавил Аламяэ.

Наибольший вклад в рост Nortal в прошлом году внесли Германия, США и Финляндия. По словам Аламяэ, наиболее важными факторами устойчивого роста являются долгосрочные стратегические отношения с клиентами, а также диверсификация портфеля услуг и клиентов на всех внутренних рынках компании.

«Коммерческая деятельность Nortal разделена на четко разграниченные области как географической точки зрения, так и в плане секторов, в которых действуют наши клиенты», - добавил Аламяэ.

По словам Аламяэ, несмотря на то что пандемия внесла значительную неопределенность в отношении будущего, бизнес-модель компании хорошо себя зарекомендовала, и до сих пор этот год не демонстрировал значительных отклонений.

«Мы хорошо позиционированы в долгосрочной перспективе», - сказал Аламяэ, уточнив, что потребность в дигитализации в государственном и частном секторах по всему миру, вне зависимости от сферы деятельности, благодаря Covid-19 стала лишь еще более очевидной.

«Электронная торговля, цифровизация в промышленности, государственные электронные услуги и цифровые данные о пациентах имеют решающее значение для устойчивости предприятий и организаций, функционирования и доступности их услуг», - добавил Аламяэ, подчеркнув, что в последние месяцы интерес к эстонской модели электронного государства стал даже больше, чем раньше.

По словам главы Nortal в Эстонии Атса Альбре, Эстония является одной из немногих, если не единственной страной в мире, где оказание государственных услуг продолжилось в условиях карантина в обычном ритме. «Примечательно, что из-за сильной цифровой инфраструктуры предоставление услуг в Эстонии было по мере необходимости быстро реорганизовано, и гражданам были предоставлены новые услуги», - отметил Альбре, добавив, что чрезвычайные пособия Департамента социального страхования для родителей детей с особыми потребностями в период пандемии достигли адресатов спустя всего 4 дня после принятия соответствующего постановления.