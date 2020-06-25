Оборот эстонского ИТ-гиганта совершил огромный скачок

Консолидированный доход от продаж занимающейся разработкой программного обеспечения и бизнес-консалтингом международной компании Nortal вырос в 2019 году на 29%, достигнув 86 миллионов евро. Операционная прибыль (EBITDA) в прошлом году составила 11,4 миллиона евро, а маржа EBITDA 13%.
По словам учредителя и председателя правления Nortal Прийта Аламяэ, 2019 год был для предприятия удачным. «Мы смогли показать хорошие экономические результаты на всех внутренних рынках и осуществили крупнейшую на сегодняшний день эмиссию облигаций в истории Nortal – на сумму 50 миллионов евро – для расширения в ближайшие годы в Германии и Северных странах», - сказал Аламяэ.
Среди наиболее важных тем прошедшего года Аламяэ также выделяет интеграцию и реализацию синергии с приобретенной в конце 2018 года компанией по разработке программного обеспечения Dev9 из Сиэтла. Покупка была совершена с целью развития бизнеса в США и обогащения портфеля услуг в других странах в области облачных сервисов и электронной коммерции. «Насколько известно, в прошлом году мы стали в США крупнейшим работодателем эстонского происхождения», - добавил Аламяэ.
Наибольший вклад в рост Nortal в прошлом году внесли Германия, США и Финляндия. По словам Аламяэ, наиболее важными факторами устойчивого роста являются долгосрочные стратегические отношения с клиентами, а также диверсификация портфеля услуг и клиентов на всех внутренних рынках компании.
«Коммерческая деятельность Nortal разделена на четко разграниченные области как географической точки зрения, так и в плане секторов, в которых действуют наши клиенты», - добавил Аламяэ.
По словам Аламяэ, несмотря на то что пандемия внесла значительную неопределенность в отношении будущего, бизнес-модель компании хорошо себя зарекомендовала, и до сих пор этот год не демонстрировал значительных отклонений.
«Мы хорошо позиционированы в долгосрочной перспективе», - сказал Аламяэ, уточнив, что потребность в дигитализации в государственном и частном секторах по всему миру, вне зависимости от сферы деятельности, благодаря Covid-19 стала лишь еще более очевидной.
«Электронная торговля, цифровизация в промышленности, государственные электронные услуги и цифровые данные о пациентах имеют решающее значение для устойчивости предприятий и организаций, функционирования и доступности их услуг», - добавил Аламяэ, подчеркнув, что в последние месяцы интерес к эстонской модели электронного государства стал даже больше, чем раньше.
По словам главы Nortal в Эстонии Атса Альбре, Эстония является одной из немногих, если не единственной страной в мире, где оказание государственных услуг продолжилось в условиях карантина в обычном ритме. «Примечательно, что из-за сильной цифровой инфраструктуры предоставление услуг в Эстонии было по мере необходимости быстро реорганизовано, и гражданам были предоставлены новые услуги», - отметил Альбре, добавив, что чрезвычайные пособия Департамента социального страхования для родителей детей с особыми потребностями в период пандемии достигли адресатов спустя всего 4 дня после принятия соответствующего постановления.
С помощью информационных систем Клиники Тартуского университета и Восточно-Таллиннской Центральной Больницы Nortal также помог реорганизовать повседневную работу этих учреждений с целью направления всех возможных ресурсов на борьбу с пандемией. «Мы также помогли создать возможности дистанционного приема пациентов, причем все это произошло за считанные дни», - добавил Альбре.
Оглядываясь на прошлый год в Эстонии, Альбре отмечает имевший место осенью 2019 года первый live-запуск инфосистемы социальной защиты SKAIS2, которая обеспечила гражданам революционную активную услугу социальной сферы.
По словам Альбре, это был один из привлекших к себе наибольшее внимание общественности и вместе с тем один из самых сложных проектов с наибольшим социальным воздействием, благодаря которому обладающая критическим значением услуга охватит в Эстонии порядка 700 000 человек. «Я горжусь тем, что за долгие годы мы обеспечили потенциал для реализации исключительно сложных и масштабных проектов, основанных как на местном, так и на глобальном опыте», - добавил Альбре.
По словам Альбре, положительной тенденцией в Эстонии и других странах мира является взятое направление на автоматизированные ориентированные на пользователя и фокусирующиеся на данных услуги.
По словам Альбре, активные услуги являются отличным и в то же время уникальным в мире примером полностью ориентированных на пользователя услуг. «Гражданин получает услугу, которая в максимальной степени удовлетворяет его потребности и при этом требует всего одного щелчка мыши. На заднем плане, впрочем, в процессы организации были внесены масштабные и фундаментальные изменения, и услуга предоставляется конечному пользователю с помощью автоматики на основе сложных алгоритмов», - пояснил Альбре.
В прошлом году компания Nortal также продолжала вкладывать значительные средства в развитие сотрудников. «Талантливые люди – наша самая большая ценность и наш важнейший актив. Поэтому ежегодно – как в Эстонии, так и в рамках концерна в целом – мы направляем значительные ресурсы на программы развития и обучения. Ежегодные инвестиции в развитие человеческого потенциала Nortal составляют около 20% годовой прибыли концерна», - добавил Альбре.
В прошлом году компания Nortal открыла в Абу-Даби дочернее предприятие Nortal Information Technology Solutions LLC для обслуживания проектов в Объединенных Арабских Эмиратах. Чтобы упростить структуру концерна, в июне 2019 года было завершено слияние компаний Nortal Group AS (NG, 100% собственник акций Nortal AS) и Nortal Group Holding AS (NGH, 100% собственник акций NG).
Nortal – занимающаяся разработкой программного обеспечения и бизнес-консалтингом международная компания, представленная примерно в десяти странах мира и обеспечивающая работой 850 специалистов, реализующих оказывающие важное влияние на повседневную жизнь проекты в Европе, Северной Америке и регионе Персидского залива.