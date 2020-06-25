Кылварт vs Ратас: два медведя в одной берлоге?

Соперничество между лидерами, возглавляющими государство (или правительство) и столичную администрацию, заложено в самой сущности этих двух должностей. Если оно протекает в достаточно скрытой форме, то события развиваются более-менее спокойно. Но если борьба за бесспорное первенство обостряется, то… Двум медведям в одной берлоге не жить.
И хотя берлоги, на первый взгляд, разные, однако в абсолютном большинстве случаев территориально они находятся в опасной близости, так что обоим нужен друг за другом глаз да глаз. Наверное, единственный в истории пример мудрого решения этой проблемы показал римский император Диоклетиан, который и в Риме-то бывал наездами, а правил, долго и счастливо, из любимой Никомидии, что неподалеку от нынешнего Стамбула, а потом и вовсе покинул ответственную должность под предлогом небывалого урожая капусты.
Впрочем, конечно, Ратас вряд ли согласится перенести свою резиденцию из Дома Стенбока хотя бы в Тарту, а не то чтобы там в Тыравере или Йыхви.
Кто у кого на постое
Не так давно тезис о противостоянии между главой эстонского правительства и столичным городским головой огласил в эфире канала ETV+ обозреватель ERR Тоомас Сильдам, который в передаче «Интервью недели» прямо заявил: «Для меня нет вопроса, есть противостояние или нет, оно очень явное. Когда общение происходит через открытые письма, а их во время кризиса (Covid-19 – В.И.) было три или четыре, – это показывает, что дела идут не очень хорошо».
Впрочем, не следует думать, что до сих пор такого противостояния вообще никто не замечал. Просто коллега Сильдам, пожалуй, впервые сформулировал тему столь откровенно. На самом деле конкуренция между этими двумя политиками одного поколения и примерно одного уровня амбициозности берет свое начало даже не с момента формирования новой (ныне действующей) коалиции, как считают некоторые аналитики, а еще со времен обострения борьбы вокруг вот-вот долженствующего освободиться трона председателя Центристской партии.
Уже тогда бесспорно выделившись в ряду претендентов, оба ярких (каждый по-своему) и достаточно харизматичных воспитанника Железного Эдгара, оба успевших к тому моменту достаточно громко заявить о своей незаурядности, вступили в реальную, хотя и по-своему корректную схватку за лидерство. Как легли в конечном счете карты, видно без пенсне. Однако совсем не факт, что достигнутый результат является окончательным и обжалованию не подлежащим.
С формальной точки зрения Михаил Кылварт не входит даже в пятерку политиков, занимающих высшие государственные должности. Согласно эстонской Конституции, таковыми являются: спикер парламента, президент, премьер-министр, председатель Госсуда, президент Банка Эстонии, за ними следуют канцлер юстиции и государственный контролер.
Фактически же глава правительства (в президентской республике – глава государства) и столичный мэр – два ключевых поста почти в любой стране. Иногда к ним могут приплюсовываться, на выбор, любые из названных выше должностным лиц. И тогда уже допустима дискуссия, пришивать ли пиджак к пуговице, или наоборот, но это уже детали. Однако в любом случае наибольшие ресурсы – как материальные, так и административные – находятся в руках двух первых лиц уровня страны и ее столицы.
Особую пикантность ситуации придает то обстоятельство, что и глава государства, и глава правительства, со всеми их недвижимыми объектами и, соответственно, распространяющимся на них, так сказать, правом экстерриториальности, по факту как бы квартируют на муниципальной земле. Тогда как, в свой черед, муниципальное образование, каким бы важным оно ни было, находится в пределах того государства, которым управляет – кто? … ну, и далее по кругу. В общем, скучать не приходится.
«Сависаар vs Ансип»: дубль № 2?
Однако сравнивать, исходя из изложенных выше соображений, нынешнюю диспозицию с периодом, когда главные кабинеты в Доме Стенбока и на площади Свободы занимали, соответственно, Андрус Ансип и Эдгар Сависаар, было бы опрометчиво.
Начать хотя бы с того, что оба нынешних лидера все-таки принадлежат к одной политической партии, и уже это одно снимает излишнюю остроту в отношениях. То есть между Вышгородом и Нижним городом нет сегодня того идеологического антагонизма, который постоянно добавлял перца в диалог праволиберального правительства со строптивой левоцентристской столичной властью в лице обеих ее ветвей – городского собрания и мэрии. Кылварт и Ратас, по-моему, подходят к пониманию стоящих перед властью задач и способам их решения, по сути, с одинаковыми мерками, иногда расходясь лишь в деталях.
Пара примеров навскидку.
Ратас гостеприимно распахивает объятия знаменитому Кристоферу Нолану и велит тому ни в чем себе не отказывать, поскольку оскароносный режиссер обещает осчастливить эстонскую столицу, увековечив ее «канаву» для потомков в своем очередном блокбастере. Тогда как Кылварт, не имея возможности отменить соглашение, оговоренное на государственном уровне, но в то же время, блюдя интересы жителей вверенной его попечению территории, достаточно жестко ограничивает аппетиты зарвавшихся киношников, умудрившись при этом и на елку сесть, и ничего не уколоть…
Далее. Городской голова высказывает намерение окоротить торговцев веселящими жидкостями, поскольку многие жители столицы выражают недовольство дурным влиянием их – торговцев – деятельности на окружающую среду и на неокрепшие умы юных бюргеров. Глава кабинета строго вопрошает, а не вступят ли предлагаемые управой города меры в противоречие с конституционным правом других бюргеров употреблять легальное зелье там, тогда и столько, где, когда и сколько им хочется? Вовремя разразившаяся пандемия сводит результат схватки к боевой ничьей…
Можно вспомнить, как Кылварт набирает очки, разруливая ситуацию вокруг Рейди-теэ; а Ратас, хоть медленно и печально, но все-таки берет реванш, более-менее благополучно завершая министерскую чехарду в исполнении партнеров по коалиции из партии EKRE…
У Ратаса в активе – достаточно успешно (не считая промашки с итальянскими спортсменами) проведенный первый раунд битвы с коронавирусом. У Кылварта с этим на уровне города тоже все в порядке. Теперь ему в зачет идет вменяемое решение по поводу велосипедного тоннеля под бульваром Эстония. Очередь за премьер-министром…
Ей-богу, складывается впечатление, что они не столько соперничают, сколько, напротив, подыгрывают друг другу, потому что после каждого названного «тайма» (а сколько еще не названных!..) в копилку то одному, то другому капают баллы то от одной группы избирателей, то от другой, а то и от всех сразу. Потому что вопрос «пить или не пить» касается в равной степени представителей всех этносов, проживающих в Эстонии и в её столице. Как и затратный тоннель в центре города. Как и Ковид-19. А общение с помощью открытых писем… Что ж, широкая общественность должна же иметь адекватную и доступную информацию из первых уст (или рук?)!
В конце концов, все эти баллы идут в общий центристский котел, так что, как говорится, сочтемся славой.
…Во всей этой истории меня, собственно, смущает только один «Карфаген»: собирается ли Михаил Кылварт каким-либо образом получить публичную сатисфакцию за «азиата, неуместного в зале Таллиннского горсобрания»? Эти слова Марта Саарсо из EKRE оскорбительны не только лично для нынешнего мэра столицы, но и для меня тоже. И даже бесплатный городской транспорт мне этого не компенсирует…