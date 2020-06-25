Кылварт vs Ратас: два медведя в одной берлоге?

Особую пикантность ситуации придает то обстоятельство, что и глава государства, и глава правительства, со всеми их недвижимыми объектами и, соответственно, распространяющимся на них, так сказать, правом экстерриториальности, по факту как бы квартируют на муниципальной земле. Тогда как, в свой черед, муниципальное образование, каким бы важным оно ни было, находится в пределах того государства, которым управляет – кто? … ну, и далее по кругу. В общем, скучать не приходится.

«Сависаар vs Ансип»: дубль № 2?

Однако сравнивать, исходя из изложенных выше соображений, нынешнюю диспозицию с периодом, когда главные кабинеты в Доме Стенбока и на площади Свободы занимали, соответственно, Андрус Ансип и Эдгар Сависаар, было бы опрометчиво.

Начать хотя бы с того, что оба нынешних лидера все-таки принадлежат к одной политической партии, и уже это одно снимает излишнюю остроту в отношениях. То есть между Вышгородом и Нижним городом нет сегодня того идеологического антагонизма, который постоянно добавлял перца в диалог праволиберального правительства со строптивой левоцентристской столичной властью в лице обеих ее ветвей – городского собрания и мэрии. Кылварт и Ратас, по-моему, подходят к пониманию стоящих перед властью задач и способам их решения, по сути, с одинаковыми мерками, иногда расходясь лишь в деталях.

Пара примеров навскидку.

Ратас гостеприимно распахивает объятия знаменитому Кристоферу Нолану и велит тому ни в чем себе не отказывать, поскольку оскароносный режиссер обещает осчастливить эстонскую столицу, увековечив ее «канаву» для потомков в своем очередном блокбастере. Тогда как Кылварт, не имея возможности отменить соглашение, оговоренное на государственном уровне, но в то же время, блюдя интересы жителей вверенной его попечению территории, достаточно жестко ограничивает аппетиты зарвавшихся киношников, умудрившись при этом и на елку сесть, и ничего не уколоть…

Далее. Городской голова высказывает намерение окоротить торговцев веселящими жидкостями, поскольку многие жители столицы выражают недовольство дурным влиянием их – торговцев – деятельности на окружающую среду и на неокрепшие умы юных бюргеров. Глава кабинета строго вопрошает, а не вступят ли предлагаемые управой города меры в противоречие с конституционным правом других бюргеров употреблять легальное зелье там, тогда и столько, где, когда и сколько им хочется? Вовремя разразившаяся пандемия сводит результат схватки к боевой ничьей…

Можно вспомнить, как Кылварт набирает очки, разруливая ситуацию вокруг Рейди-теэ; а Ратас, хоть медленно и печально, но все-таки берет реванш, более-менее благополучно завершая министерскую чехарду в исполнении партнеров по коалиции из партии EKRE…

У Ратаса в активе – достаточно успешно (не считая промашки с итальянскими спортсменами) проведенный первый раунд битвы с коронавирусом. У Кылварта с этим на уровне города тоже все в порядке. Теперь ему в зачет идет вменяемое решение по поводу велосипедного тоннеля под бульваром Эстония. Очередь за премьер-министром…

Ей-богу, складывается впечатление, что они не столько соперничают, сколько, напротив, подыгрывают друг другу, потому что после каждого названного «тайма» (а сколько еще не названных!..) в копилку то одному, то другому капают баллы то от одной группы избирателей, то от другой, а то и от всех сразу. Потому что вопрос «пить или не пить» касается в равной степени представителей всех этносов, проживающих в Эстонии и в её столице. Как и затратный тоннель в центре города. Как и Ковид-19. А общение с помощью открытых писем… Что ж, широкая общественность должна же иметь адекватную и доступную информацию из первых уст (или рук?)!

В конце концов, все эти баллы идут в общий центристский котел, так что, как говорится, сочтемся славой.