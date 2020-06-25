Анализ: как пандемия повлияла на рынки недвижимости в столицах стран Балтии и где дела обстоят лучше

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество сделок с квартирами в мае этого года больше всего сократилось в Риге – на 43 процента, а в Таллинне и Вильнюсе – на 36 процентов.

По словам руководителя 1Partner Kinnisvaragrupp Мартина Вахтера, подобные тенденции наблюдаются во всех трех странах. «Количество сделок по сравнению с апрелем текущего года быстрее всего вернулось к прежнему уровню в Таллинне, где рост в мае составил уже 15 процентов. По сравнению с апрелем, количество сделок с квартирами в Вильнюсе в мае сократилось на 19 процентов, а в Риге – на три процента», – сказал Вахтер.

«Цены за квадратный метр в квартирах в Таллинне и Риге в мае даже немного выросли по сравнению с прошлым годом, но это, скорее, отражает ранее запланированные и подготовленные сделки. В то же время очевидно, что в настоящее время продавцы не хотят сильно снижать цену. Те, у кого нет необходимости продавать быстро и дешево, этого не делают», – добавил Вахтер.

Член правления латвийского 1Partner Айгарс Зариньш сказал, что в Риге количество сделок в течение двух месяцев оставалось на одном уровне, потому что из-за вируса люди откладывали сделки как купли, так и продажи. «Количество предложений по продаже сократилось на одну пятую, но цены остались на прежнем уровне. Реально влияние COVID-19 на рижский рынок недвижимости начнет сказываться только к осени», – поделился Зариньш.