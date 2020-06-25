Чт, 25.06.2020
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Lidl набирает персонал в свои магазины по всей Эстонии

Магазин Lidl в Цюрихе.

ФОТО: ARND WIEGMANN/REUTERS

Немецкая сеть бюджетных супермаркетов Lidl готовится к открытию своих первых магазинов в Эстонии - ведутся строительные работы и поиск работников на несколько должностей, сообщает Rus.ERR.

Объявления о работе в магазинах Lidl есть в Таллинне, Тарту, Пярну, Нарве и Йыхви. В настоящее время проводятся конкурсы на должности специалиста по персоналу, специалиста по вводу данных, заместителя управляющего магазином и консультанта по трудовым отношениям.

На данном этапе в Таллинне ведутся строительные работы на участках на улице Тяхесаю в Ласнамяэ и на углу улицы Линну-теэ и бульвара Сыпрузе в Кристийне.

Однако, судя по объявлениям о работе, открываться Lidl не спешит: кандидаты на должность заместителя управляющего магазином должны быть готовы к 11 месяцам обучения за границей, а бухгалтер должен пройти три месяца обучения за рубежом.

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