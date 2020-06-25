Lidl набирает персонал в свои магазины по всей Эстонии

Объявления о работе в магазинах Lidl есть в Таллинне, Тарту, Пярну, Нарве и Йыхви. В настоящее время проводятся конкурсы на должности специалиста по персоналу, специалиста по вводу данных, заместителя управляющего магазином и консультанта по трудовым отношениям.

На данном этапе в Таллинне ведутся строительные работы на участках на улице Тяхесаю в Ласнамяэ и на углу улицы Линну-теэ и бульвара Сыпрузе в Кристийне.