Канада призвала МОК разрешить политические протесты на Олимпийских играх

Сейчас в хартии МОК есть правило, согласно которому любые протесты на Играх запрещены. В том числе: преклонение колена, разнообразные жесты, ношение ленточек, браслетов и прочей аттрибутики с лозунгами.

Канадский центр по этике в спорте, который также контролирует соблюдение антидопинговых правил в стране, считает, что спортсмены имеют права на выражение своего мнения.

Призывы отменить правило о запрете протестов также поддерживают США и Германия.

Идея об отмене правила возникла на фоне протестов против расовой дискриминации, которые проходят сейчас во многих странах мира.