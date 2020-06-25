Чт, 25.06.2020
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Канада призвала МОК разрешить политические протесты на Олимпийских играх

Канадский флаг.

ФОТО: MARVIN RECINOS/AFP

Канадский центр по этике в спорте призвал Международный олимпийский комитет (МОК) разрешить политические протесты на Олимпийских и Паралимпийских играх, пишет Sports.

Сейчас в хартии МОК есть правило, согласно которому любые протесты на Играх запрещены. В том числе: преклонение колена, разнообразные жесты, ношение ленточек, браслетов и прочей аттрибутики с лозунгами.

Канадский центр по этике в спорте, который также контролирует соблюдение антидопинговых правил в стране, считает, что спортсмены имеют права на выражение своего мнения.

Призывы отменить правило о запрете протестов также поддерживают США и Германия.

Идея об отмене правила возникла на фоне протестов против расовой дискриминации, которые проходят сейчас во многих странах мира.

Глава МОК Томас Бах сообщил, что должен обсудить эту идею с комиссией спортсменов организации.

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