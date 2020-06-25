Канада призвала МОК разрешить политические протесты на Олимпийских играх

Канадский центр по этике в спорте призвал Международный олимпийский комитет (МОК) разрешить политические протесты на Олимпийских и Паралимпийских играх, пишет Sports.
Сейчас в хартии МОК есть правило, согласно которому любые протесты на Играх запрещены. В том числе: преклонение колена, разнообразные жесты, ношение ленточек, браслетов и прочей аттрибутики с лозунгами.
Канадский центр по этике в спорте, который также контролирует соблюдение антидопинговых правил в стране, считает, что спортсмены имеют права на выражение своего мнения.
Призывы отменить правило о запрете протестов также поддерживают США и Германия.
Идея об отмене правила возникла на фоне протестов против расовой дискриминации, которые проходят сейчас во многих странах мира.
Глава МОК Томас Бах сообщил, что должен обсудить эту идею с комиссией спортсменов организации.