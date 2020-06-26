Как сложились судьбы героев фильма Алены Суржиковой: одиссея изобретателя и игрока Стаса

Камбоджа. Маленький городок Сиануквиль. Пыльные улицы, по которым бродят коровы. Ласковое море. Худощавый парень на мотоцикле мчится куда-то… В неизвестность? К счастью? Это одноклассник Алены Суржиковой Стас - профессиональный игрок, авантюрист, философ.

Один из героев фильма "Анкета" Стас. ФОТО: Архив Алены Суржиковой.

Как рассказывает Алена, ее одноклассник Стас всегда был маленького роста, но авторитетом у ребят пользовался непререкаемым, его считали чуть ли не компьютерным гением, потому что ему были подвластны несовершенные компьютеры того времени, в которые он с легкостью закачивал модные игры.

«Стас всегда был изобретателем! У него математический склад ума, он очень много всего придумывал, и в целом он до сих пор он идет своим путем», - вспоминает режиссер фильма своего одноклассника.

У Суржиковой сохранились не только тетрадки с анкетами, но и личный дневник. Вот, например, запись, сделанная в феврале 1994 года.

«Сегодня ходили гулять с Машкой. Было очень холодно. Мы решили пойти в гости к Стасу. Подходим к его дому, а он из магаза возвращается, спрашивает: "Вы куда?” Мы говорим, что вот к тебе в гости собрались. А он говорит: “Нет, ко мне нельзя. У меня все дома. Пошли лучше к Сереге”. Мы решили пойти к Серому, но он нас тоже не пустил. Сказал, что ему математику делать надо. Мы постояли в подъезде, погрелись и решили тоже пойти по домам. Скучно живем, никаких авантюр».

Жизнь сложилась так, что авантюр в жизни Стаса оказалось предостаточно. Начиналось все обыкновенно. Он окончил Институт экономики и управления ECOMEN по специальности «Инфосистемы в экономике предприятия». «Женился. Работал. Но когда брак дал трещину, после развода купил билет в один конец до Бангкока, и все — давай до свидания, прощай, родная страна!»

Алена Суржикова на съемках в Камбодже. ФОТО: Архив Алены Суржиковой

Об этом Стас рассказал своей однокласснице, когда она нашла его на просторах интернета и приехала в камбоджийский городок Сиануквиль, где он тогда жил. В черновом материале фильма, который предоставила Суржикова редакции, есть прекрасные монологи Стаса, где он и в кадре, и за кадром откровенно рассказывает о своей жизни.

Таллинн. Пальмовый дом возле замка Глена. Что ждет впереди? ФОТО: Архив Алены Суржиковой.

«Почему ты уехал?», - спрашивает его Алена. «Мы — дети эмигрантов, мои родители приехали в Эстонию из Перми. Но не припомню, чтобы в школьные годы нас склоняли к отъезду из страны. Это потом люди в Эстонии будто сошли с ума! Поменялись ценности, важнее всего стали айфоны, BMW Х5, безумные эти гонки… Мне это было чуждо, и я уехал в страну улыбок и солнца, где всегда тепло...», - рассказывает Стас своей однокласснице. Может быть, ему было не трудно начинать жить в чужой стране из-за того, что для родителей Эстония не была родиной?

… Одноклассники сидят под камбоджийскими пальмами и листают старую тетрадку с анкетой. Стас отвечает на вопросы двадцатилетней давности. - Что такое любовь? - Биохимический процесс. - Как стать счастливым? - Проще быть счастливым одному, чем с кем-то: для счастья нужно найти родственную душу, а это трудно.

Используя свой математический ум, Стас нашел для себя необычный источник для существования: он профессионально играл в покер. В казино и по интернету. Случались и крупные выигрыши. Как Стас рассказывает Алене в интервью, участвуя в одном из международных соревнований, которые проходят в Лас-Вегасе, он получил очень солидный денежный приз.

Стас в казино. ФОТО: Архив Алены Суржиковой.

Работа над фильмом продолжается. Он должен получиться гораздо глубже, чем просто пересказ биографий одноклассников режиссера языком кино. Прошу прощения за невольный спойлер, но финал эпизода, рассказывающего о Стасе, даже в черновом виде выглядит очень выразительно, точно и грустно.

«Мне не нравится внешняя политика Эстонии, ее отношение к России. Зачем ругают все русское?» - задает вопрос Стас. Вопросом на вопрос ему отвечает Алена: «А вот если бы не ругали русских, ты бы вернулся?». Стас отвечает коротко: «Нет». Но в следующих кадрах пальмы и солнце сменяются мокрыми после дождя кустами и воздухом, в котором дрожат капельки влаги. «Стас, выкопай ты эту вишню наконец!» - звучит за кадром женский голос.

Он все-таки вернулся.