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Первые международные рейсы, приостановленные из-за распространения коронавируса, могут запустить в страны СНГ, а формально открывшиеся 1 июня санатории пока не спешат принимать гостей. Эти и другие новости о ситуации с коронавирусом в России - в обзоре Би-би-си.

Снижение шестой день подряд

По данным оперативного штаба, за сутки в России выявлено 7 113 новых случаев заражения коронавирусом (на 63 меньше, чем днем ранее). Количество новых случаев снижается шестой день подряд.

На Москву пришлось 811 новых случаев (11,4%), на Московскую область - 467, на Ханты-Мансийский автономный округ - 319. Всего с начала пандемии в России заразился 606 881 человек.

За сутки от коронавируса скончались 92 человека - в полтора раза меньше, чем днем ранее. Общее число жертв Covid-19 в России достигло 8 605. Выздоровели за сутки 6 342 человека, за все время пандемии - 375 164.

Международное авиасообщение предлагают возобновить со стран СНГ

Глава Росавиации Александр Нерадько направил письмо в Роспотребнадзор и аппарат вице-премьера Татьяны Голиковой, в котором предложил начать поэтапное снятие ограничений на международные полеты со стран СНГ, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники в отрасли.

Когда разрешат полеты в страны СНГ, пока непонятно. Собеседник в одной из авиакомпаний заявил «Коммерсанту», что считает обращение Нерадько формальностью: его ведомство отвечает за авиацию, а значит, должно представить правительству какую-то позицию.

Еще в начале июня предполагалось, что в первую очередь будут открыты международные рейсы в европейские страны, однако накануне стало известно, что Евросоюз, открывающий границы с 1 июля, может не разрешить въезд россиянам.

«Открыть полеты в Европу было бы гораздо логичнее - заболеваемость в европейских странах сегодня упала до нескольких десятков человек в сутки, что существенно ниже, чем в СНГ. Другой вопрос - захотят ли там принимать русских туристов», - отмечает один из собеседников издания.

Россия приостановила все регулярные и чартерные рейсы за границу еще в конце марта. Исключением стали только так называемые вывозные рейсы - самолеты летят за рубеж пустыми и возвращаются с россиянами. На каждый такой рейс надо получать разрешение Росавиации, а также авиационных властей принимающей страны.

В то же время авиакомпания «Аэрофлот», как пишет газета «Ведомости» в четверг, продолжает каким-то образом возить пассажиров за границу. По информации издания, как минимум с начала июня "Аэрофлот" летает из Москвы во Франкфурт-на-Майне, Париж, Лондон, Нью-Йорк, Сеул и Тель-Авив.

Как отмечает газета, все эти полеты выполняются под номерами регулярных рейсов и во временные слоты, которые были у «Аэрофлота» и до эпидемии. Однако продажи на них открываются менее чем за неделю, а рейсы никак не рекламируются, и многие узнают о них через сарафанное радио, пишут «Ведомости».

«Аэрофлот» объяснил, что выполняет грузовые рейсы за рубеж, а если салон самолета не занят грузом, то отдельные категории пассажиров из Москвы перевозить можно.

«В случае, если пассажирский салон самолета не используется под грузы, допустимо его использование для перевозки пассажиров из Москвы, но только тех, кому разрешен въезд в страну назначения, например, дипломатов, иностранных подданных, россиян, имеющих двойное гражданство или вид на жительство иностранного государства, ряда других особых категорий», - сказал РИА Новости официальный представитель авиакомпании Михаил Дёмин.

Росавиация одобрила авиакомпаниям субсидии почти на 10 млрд рублей

В четверг Росавиация сообщила, что одобрила выделение почти 10 млрд рублей субсидий авиакомпаниям, пострадавшим от падения пассажиропотока из-за пандемии коронавируса.

«Принято положительное решение о предоставлении субсидий по 38 заявкам на сумму 9,75 млрд рублей. Авиакомпании получили субсидии на погашение расходов за коммерческие перевозки, выполненные с февраля по май 2020 года», - говорится в заявлении агентства.

Отдельно отмечается, что заявка лоукостера «Победа» была отклонена «как не соответствующая критериям, установленным правилами предоставления субсидий».

В мае газета «Ведомости» со ссылкой на проект постановления минтранса писала, что условие получения субсидий - непрекращение пассажирских перевозок. Таким образом, «Победа», прекращавшая полеты в апреле и мае, на субсидии претендовать не может, заключало издание.

Санатории и гостиницы не спешат принимать туристов

Несмотря на формальное возобновление курортного сезона в России, многие гостиницы и санатории пока не готовы принимать гостей, пишет газета «Коммерсант». Причина - рекомендации Роспотребнадзора по массовому тестированию сотрудников, предоставлению дополнительных справок и закупке средств дезинфекции.

Так, по подсчетам организации «Опора России», в Сочи сейчас работают 20 из 65 здравниц, в Татарстане - 2 из 50, а в Кавказских Минеральных Водах - 6 из 120. По оценкам Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья (АОТ), в целом в Краснодарском крае сейчас работают 90 из более 200 санаторных объектов, а в Ставропольском крае - 30 из 124.

Не торопятся возобновлять работу и отели. По словам гндиректора туроператора «Дельфин» Сергея Ромашкина, пока готовность принимать туристов с 1 июля официально подтвердили около половины отелей в аннексированном Крыму и 80% - в Краснодарском крае.