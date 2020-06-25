Число соискателей убежища в Европе в 2019 году вновь возросло

По данным Европейского бюро по оказанию поддержки просителям убежища (EASO), в 2019 году подано 738 425 заявлении на получения убежища в Европе, что на 11 процентов больше, чем годом ранее, пишет DW.
Впервые за период, прошедший с начала миграционного кризиса число соискателей убежища в Европе вновь возросло. Как следует из годового отчета Европейского бюро по оказанию поддержки просителям убежища (EASO), опубликованного в четверг, 25 июня, в Европе, включая27 стран ЕС, Швейцарию, Великобританию, Норвегию, Исландию и Лихтенштейн, в 2019 году подано 738 425 заявлении на получения убежища, что на 11 процентов больше, чем годом ранее. В 2015 году было подано около 1,4 млн таких заявлений, напоминает агентство dpa.
📊In 2019, applications for #asylum in EU+ countries rose by 11% to 738 425, followed by a 16% increase recorded in the first two months of 2020.— EASO (@EASO) June 25, 2020
📒Read more key findings on the situation of asylum in the EU here: https://t.co/6UGQgItLB0 #EASOAsylumReport2020 #EASO pic.twitter.com/SCPNoSt7cU
Восьмой год подряд Германия становится основной целью потенциальных беженцев. В 2019 году здесь было подано 165 615 заявления (чуть более 22 процентов от общего числа в Европе). При этом этот показатель почти на 10 процентов ниже, чем годом ранее.
Среди причин роста числа беженцев EASO называет ухудшение ситуации в ряде стран Латинской Америке. К примеру, граждане испытывающей тяжелейший политический и экономический кризис Венесуэлы подали в 2019 году фактически в два раз (около 46 тысяч заявлений) больше заявлений на убежище, чем годом ранее. Как отмечается в документе, большинство жителей стран Южной и Латинской Америки не нуждаются в визах в страны ЕС и подают заявления о предоставлении убежища в Испании.