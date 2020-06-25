Дети помогли найти пропавшую пожилую женщину

"Веру нашли сегодня примерно в 16 часов четверо местных ребят 12-14 лет, которые пришли помогать полицейским в поисках женщины. Дети пошли искать женщину и, идя по дороге, услышали примерно в 300 метрах от дома по уходу голос из зарослей, пошли посмотреть, обнаружили человека и сообщили полицейским. Женщина была лежала в канаве. Она заблудилась и хотела найти убежище от жары, а самостоятельно выбраться потом не получилось. Полицейские подняли Веру, дали ей попить и доставили в дом по уходу, где ее на всякий случай осмотрит скорая помощь", - сказал руководивший поисками участковый полицейский Пярнуского отделения полиции Алар Абел.