Дети помогли найти пропавшую пожилую женщину

84-летняя Вера, ушедшая из дома попечения, расположенного в деревне Вахенурме на севере Пярнуского уезда, найдена и с ней все в порядке.
"Веру нашли сегодня примерно в 16 часов четверо местных ребят 12-14 лет, которые пришли помогать полицейским в поисках женщины. Дети пошли искать женщину и, идя по дороге, услышали примерно в 300 метрах от дома по уходу голос из зарослей, пошли посмотреть, обнаружили человека и сообщили полицейским. Женщина была лежала в канаве. Она заблудилась и хотела найти убежище от жары, а самостоятельно выбраться потом не получилось. Полицейские подняли Веру, дали ей попить и доставили в дом по уходу, где ее на всякий случай осмотрит скорая помощь", - сказал руководивший поисками участковый полицейский Пярнуского отделения полиции Алар Абел.
"Сегодня после обеда окрестности дома по уходу проверяли более 20 полицейский и собака, а с воздуха просмотрели на вертолете. На помощь полиции пришло около 20 местных жителей. Я очень благодарен этим четырем замечательным и внимательным ребятам, которые старательно искали Веру и нашли. Они большие молодцы и помогли спасти жизнь пожилой женщины", - сказал Абел.