Полиция ищет пропавшую в Пярнумаа 84-летнюю Веру

Сегодня днем Центр тревоги получил информацию о том, что около 10.30 из дома попечения Халинга в неизвестном направлении ушла 84-летняя Вера. Работники учреждения прочесали окрестности, но найти человека не смогли. У Веры могут проявляться проблемы с памятью, она и раньше уходила и не могла найти дорогу обратно. Телефона у нее нет.

Сейчас полицейские с собаками обходят окрестности дома попечения и расположенные рядом с ним кустарники. В ближайшее время к поиску может быть привлечен вертолет, а также дрон. Насколько известно полиции, Вера хотела отправиться в Таллинн, для перемещения она может воспользоваться попутками.

Рост Веры около 160 сантиметров, она крупного телосложения. У женщины короткие, седые, вьющиеся волосы. Уходя из дома попечения, она была одета в темно-синюю флисовую кофту с белыми и черными полосками, светлые брюки и темно-синие тапочки.