В Кохтла-Ярве пенсионер напал с ножом на полицейского

В среду полиция задержала в Кохтла-Ярве пожилого мужчину, напавшего с ножом на полицейского.
Нападение на полицейского, который находился при исполнении своих служебных обязанностей, произошло 24 июня в одной из квартир на улице Кескаллеэ, сообщает Rus.ERR со ссылкой на Идаскую префектуру.
73-летний мужчина задержан в качестве подозреваемого, перед инцидентом он употреблял алкоголь.
В ходе инцидента никто не пострадал. Возбуждено уголовное дело по статье Пенитенциарного кодекса, предусматривающей насилие в отношении представителя органов власти.