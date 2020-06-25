Чт, 25.06.2020
Я вижу только один эффективный способ решить эту проблему - установить на этой магистрали камеры контроля скорости. Владимир Свет
  • Rus.Postimees.ee
  • 112
  • В Кохтла-Ярве пенсионер напал с ножом на полицейского

В Кохтла-Ярве пенсионер напал с ножом на полицейского

Нож. Иллюстративное фото.

ФОТО: Martin Ilustrumm

В среду полиция задержала в Кохтла-Ярве пожилого мужчину, напавшего с ножом на полицейского.

Нападение на полицейского, который находился при исполнении своих служебных обязанностей, произошло 24 июня в одной из квартир на улице Кескаллеэ, сообщает Rus.ERR со ссылкой на Идаскую префектуру.

73-летний мужчина задержан в качестве подозреваемого, перед инцидентом он употреблял алкоголь.

В ходе инцидента никто не пострадал. Возбуждено уголовное дело по статье Пенитенциарного кодекса, предусматривающей насилие в отношении представителя органов власти.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ