Николай Валуев попал в рейтинг самых ужасных боксеров мира в тяжелом весе

Бывший обладатель титула Всемирной боксерской ассоциации (WBA), ныне депутат Госдумы от "Единой России" Николай Валуев попал в рейтинг британского издания Sport Bible, расставившего по ранжиру современных чемпионов мира по боксу в тяжелом весе. Их классифицировали по группам от "лучших на все времена" до "не боксеров", пишет Newsru.