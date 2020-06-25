Чт, 25.06.2020
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Николай Валуев попал в рейтинг самых ужасных боксеров мира в тяжелом весе

Николай Валуев (справа) наносит очередной удар Барретту.

ФОТО: Reuters

Бывший обладатель титула Всемирной боксерской ассоциации (WBA), ныне депутат Госдумы от "Единой России" Николай Валуев попал в рейтинг британского издания Sport Bible, расставившего по ранжиру современных чемпионов мира по боксу в тяжелом весе. Их классифицировали по группам от "лучших на все времена" до "не боксеров", пишет Newsru.

Наивысшие места в рейтинге заняли Леннокс Льюис, Эвандер Холифилд и Рой Джонс-младший.

Виталий Кличко, Тайсон Фьюри и Риддик Боу вошли в элиту, Майка Тайсона, Владимира Кличко и Дэвида Хэя назвали переоцененными.

Боксерами среднего уровня, помимо прочих, посчитали Султана Ибрагимова и Олега Маскаева из России.

Николай Валуев, повесивший перчатки на гвоздь в 2009 году, попал в категорию "ужасные". Компанию ему составили Шэннон Бриггс, Бермейн Стиверн, Фрэнк Бруно, Джон Руис, Леймон Брюстер, Херби Хайд, Сергей Ляхович и Генри Акинванде.

Худшими (не боксерами) признали Чарльза Мартина и Брюса Сэлдона.

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