Важно знать ⟩ Обзор самых важных новостей о коронавирусе и ситуации в Эстонии

Коронавирус

За последние сутки в Эстонии было проанализировано 350 первичных тестов на коронавирус, один из них оказался положительным.

До сих пор считалось, что тесты на антитела позволяют с высокой точностью выявить людей, уже переболевших COVID-19. Однако результаты последних исследований говорят об обратном.

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Возможность самостоятельно открыть больничный лист и получить компенсацию за первые три дня болезни, а также требование в случае подозрения на Covid-19 оставаться дома в карантине могли вызвать у людей соблазн обмануть систему. Особенно, если в это же время под угрозой оказался регулярный доход.

"Соперничество между лидерами, возглавляющими государство (или правительство) и столичную администрацию, заложено в самой сущности этих двух должностей. Если оно протекает в достаточно скрытой форме, то события развиваются более-менее спокойно. Но если борьба за бесспорное первенство обостряется, то… Двум медведям в одной берлоге не жить", - пишет в своем мнении Вячеслав Иванов.