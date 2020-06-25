Турция не рассматривает возможность карантина, несмотря на рост числа случаев заражения коронавирусом

Выступая перед журналистами после еженедельного заседания научного консультативного совета страны, Фахреттин Коджа обвинил рост в случаях широко распространенного самоуспокоения и несоблюдения социальных ограничений.

«Мы можем сказать, что цифры выше, чем мы ожидали», - сказал Коджа. - «Мы видим, что многие люди находятся под восприятием, что мы вернулись к нормальной жизни. Это восприятие должно быть быстро дезактивировано».

В Турции отмечается рост ежедневного числа случаев заражения после того, как правительство разрешило в начале июня кафе, рестораны, спортивные залы, парки, пляжи и музеи вновь открыть и упростило распоряжение на проживание для пожилых и молодых людей.

С 12 июня в стране регистрируется среднесуточное число случаев заражения около 1260, по сравнению с 800 до 900 ранее.

Сегодня, 25 июня, министр сообщил о 1492 новых подтвержденных случаях за последние 24 часа, в результате чего общее число зарегистрированных в стране инфекций с марта составило 191 657. Он также сказал, что было зарегистировано 24 новых смертельных случая COVID-19, в результате чего общее количество достигло 5 025.

На прошлой неделе Коджа заявил, что возобновление роста случаев после снятия карантина было в ожидаемых пределах.

Несмотря на рост,Турция не будет вновь вводить режим самоизоляции.