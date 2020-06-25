Спасатели подвели итоги Ивановой ночи: вызовов было много, чаще всего людей беспокоил костер соседей

23 и 24 июня спасатели выехали на 178 вызовов, связанных с пожарами, из них 22 были в жилых домах, а в 110 случаях людей беспокоили костры соседей. «Это очень хорошо, что люди в Эстонии внимательные, сознательные и если чувствуют опасность, то действуют. К счастью, при патрулировании костров, чаще всего правила противопожарной безопасности были соблюдены», - сказал ответственный дежурный Эркки Пыльд.

Несмотря на то, что вызовов, связанных с пожарами, было в два раза больше, чем в прошлом году, в этот раз никто в пожаре не погиб. В пожаре в одной из пярнуских квартир пострадал один мужчина, при разжигании костра несильно пострадали люди, а также при жарке мяса на гриле или во время перепрыгивания через костёр.

С субботы по среду Спасательный департамент проводил патрулирование костров по всей Эстонии, чтобы убедиться, что они разведены безопасно, а также чтобы информировать людей, как в пожароопасный период правильно делать гриль и разводить костры. Как профессиональные, так и добровольные спасатели проверили за это время 845 костров, ошибки были найдены в 112 случаях. Чаще всего люди выбирали неподходящее для костра место, например, в лесу или в непосредственной близости с домами или дорогами. Также часто у людей отсутствовали первичные средства тушения огня, как вода или огнетушитель. В некоторых случаях обнаруживалось, что в костре сжигали отходы.

Жаркая погода завлекла людей поближе к водоемам, к сожалению, один человек утонул. Вчера после обеда сообщили, что в Ида-Вирумаа в волости Люганузе 42-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения пошел купаться в озере Ульясте и начал тонуть. Спасатели вытащили его на берег, пытались привести в чувства, но у них ничего не вышло.

«На сегодняшний день утонувших уже 32 человека, это почти столько же, сколько за весь прошлый год. Половина смертельных случаев связаны с употреблением алкоголя, и в этот раз тоже. Дорогие жители Эстонии, не пускайте своего пьяного друга в воду. Употребивший алкоголь человек не может правильно оценить свои возможности, также жаркая погода, холодная вода и алкоголь могут плохо сказаться на здоровье человека. Ведь никто не хочет после таких трагичных происшествий сидеть на берегу водоема и думать о том, что можно было бы сделать, чтобы этого не произошло», - сказал Пыльд.