Кальюлайд: риторика и действия России противоречат друг другу

«Сотрудничество — ключ к урегулированию сложного кризиса, а сотрудничество между нашими странами было в течение последних месяцев крайне тесным и эффективным как в возвращении людей на родину, так и в постоянном обмене информацией и координации действий», - сказала президент Керсти Кальюлайд на прошедшей в Курессааре встрече с президентом Латвии Эгилсом Левитсом.

«Эстония и Латвия — маленькие экономики, зависящие от происходящего в мировой экономике. Важно тесно сотрудничать, чтобы поощрять восстановление наших экономик и обществ», - сказала Кальюлайд. Сейчас также подходящее время, чтобы воспользоваться программой восстановления ЕС, чтобы сделать экономики более экологичными и цифровыми, добавила она. «Один из уроков пандемии — нужно продолжать внедрение единой электронной идентификации ЕС, чтобы можно было использовать общие электронные услуги», - сказала она.

Кальюлайд выразила надежду, что латвийские туристы этим летом приедут в Эстонию, а жители Эстонии в свою очередь отправятся открывать Латвию.

Кальюлайд подчеркнула, что страны Балтии должны вместе участвовать в проекте Rail Baltica, который создаст лучшее сообщение с Центральной Европой и важен также для балтийской безопасности.

«Второй ключевой проект — синхронизация — также успешно продвигается, но мы должны сохранять единство по этому вопросу, чтобы наши разногласия не помешали его исполнению», - сказала она.

Обсуждая безопасность в регионе, Кальюлайд отметила, что в свете текущего кризиса она не изменилась. «Риторика и действия России противоречат друг другу. Мы по-прежнему осуждаем попытки использовать историю в качестве пропагандистского оружия. 80 лет назад страны Балтии были оккупированы с применением силы и даже вопреки международному праву 1940 года», - сказала она.