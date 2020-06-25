Голосование о поправках к Конституции: избирательные участки в багажнике и автобусе

Сайт для голосования перестал работать в первые же минуты

Сайт для дистанционного электронного голосования, в котором участвуют жители Москвы и Нижегородской области, перестал работать в первые минуты после начала голосования, сообщило агентство ТАСС. Электронное голосование начиналось в 10:00 мск.

Ранее начальник управления по совершенствованию территориального управления правительства Москвы Артем Костырко сообщал, что для участия в онлайн-голосовании было подано около 1 млн заявлений от москвичей и почти 140 тысяч - от нижегородцев. Само дистанционное электронное голосование будет проводиться с 25 по 30 июня.

Позже член ЦИК Антон Лопатин сообщил, что сбой в работе сайта произошел из-за пика загрузки. Работа сайта была восстановлена.

«Медуза» накануне отмечала, что на электронное голосование, если верить официальным данным, записался каждый седьмой москвич. Причем на некоторых участках таких желающих больше, чем избирателей в целом.

Самым примечательным оказался УИК № 3395 в Троицком административном округе Москвы. Там заявление на электронное голосование подало втрое больше общего числа избирателей на участке. В территориальной избирательной комиссии Троицкого округа «Медузе» это объяснили техническим сбоем. А председатель УИК № 3395 Елена Голубкова сказала изданию, что не понимает, почему так произошло.

Журналисту «Дождя» удалось проголосовать дважды

Журналист телеканала «Дождь» Павел сумел проголосовать дважды. За неделю до начала голосования он зарегистрировался для участия в электронном голосовании. В четверг утром он сначала пришел на обычный избирательный участок в Москве, получил бюллетень и проголосовл. А через час после этого проголосовал еще раз - по интернету.

Как отмечают «Открытые медиа», утром 25 июня секретарь Мосгоризбиркома Владимир Попов разослал в территориальные избирательные комиссии напоминание о том, что за неоднократную выдачу и получение бюллетеня предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Позднее зампред Общественной палаты Москвы, куратор электронного штаба Алексей Венедиктов сообщил, что председатели комиссий, где электронных избирателей не вычеркнули из общих списков - в том числе и той, где Лобкову был выдан бюллетень, - отстранены.

Избирательный участок в багажнике

Во Владивостоке один из участков для досрочного голосования разместили в багажнике машины. В участковой избирательной комиссии говорят, что это «обычная практика». Видео с участком в багажнике опубликовал в «Фейсбуке» председатель регионального отделения «Партии Роста» Кирилл Батанов.

В участковой комиссии изданию объяснили, что голосование проводят таким способом из-за дождя.

«Поступила заявка из дома на голосование, обычно мы в таких случаях приезжаем, и если кто-то еще из дома хочет проголосовать, мы на лавочке у дома все оформляем, но сейчас дождь, поэтому в багажнике машины устроили. Это обычная практика», - сказали в УИК № 838.

О похожих случаях сообщают и из других регионов.

Жители Твери могут проголосовать в автобусе



Участковая комиссия № 33 Твери организовала голосование по поправкам в Конституцию в автобусе.

А вот ещë одно прогрессивное решение. Как вам? pic.twitter.com/M4n4QPUU1X— Штаб Навально…https://t.co/UywjJgmUST https://t.co/hjeAqA3usY — Движение Голос (@golosinfo) June 25, 2020

При этом глава ЦИК Элла Памфилова на заседании комиссии в четверг заявила, что такое невозможно.