В Нарве голосовать идут те, кто согласен изменить российскую Конституцию

Российское гражданство имеют 36% жителей Нарвы, также много граждан России в других городах Ида-Вирумаа, которые обслуживает Генконсульство РФ в Нарве. Обычно в дни, когда в России проходят думские или президентские выборы, у консульства в Нарве выстраивается длинная очередь желающих проголосовать. Начавшееся сегодня голосование по поправкам в Конституцию РФ такого ажиотажа не вызвало, поток голосующих был небольшим. Судя по опросу Rus.Postimees на выходе с участка, голосовать пришли, в основном, те, кто хотел поставить галочку в графу “за”.
Граждане РФ из Ида-Вирумаа и Ляэне-Вирумаа могут голосовать в Нарве
Первые голосующие пришли к открытию участка в девять часов утра. Далее участок то заполнялся гражданами РФ, то пустовал. Генеральное консульство через свой сайт рекомендовало приходить на участок в медицинской маске, перчатках и, желательно, со своей авторучкой, и многие действительно были в масках. Сам избирательный участок организовали на улице, под навесом, который обычно используется для стоянки служебных автомобилей.
Голосование будет проводиться в Нарве семь дней - до 1 июля включительно. В выходные дни дипломаты организуют автобусные рейсы, чтобы доставить на участок в Нарве пожилых граждан России из других городов Ида-Вирумаа, а также из Тапа и Раквере.
Поддерживают изменения, потому что довольны нынешней ситуацией
Большинство людей, с которыми пообщался на выходе с избирательного участка корреспондент Rus.Postimees, охотно рассказывали, почему пришли голосовать.
“Я голосовал “за”, - рассказал молодой нарвитянин Павел Широков. - Я дома заранее изучил поправки в Конституцию и сегодня, в первый же день голосования, пришел”.
Из всех поправок в Конституцию РФ самый большой резонанс вызвала та, что позволяет Владимиру Путину баллотироваться в президенты еще два раза. Павел этому только рад:
“Я буду даже за, если Путин снова взойдет на престол”, - сказал Павел.
“Мы обязаны были придти, это наш долг, - объяснила свое участие в голосовании пенсионерка Зинаида. - И поправки - очень хорошие”.
Пенсионер Владимир тоже голосовал “за”.
“Потому, что я всем доволен”, - объяснил он.
“Я гражданин России, и мне небезразлично будущее моей страны, - рассказал другой участник голосования Сергей. - Прийти - это даже не гражданский долг, это мое желание”.
Сергей планировал проголосовать 1 июля, но узнал, что уже началось досрочное голосование, которое для него оказалось более удобным.
Пенсионерка Людмила зашла в российское консульство по другому вопросу.
“Я не голосовала - у меня эстонское гражданство. Но если бы могла, проголосовала бы за Путина, - сказала она. - Таких людей умных еще не было. Всё знает, буквально, в каком дворе что делается”.
“Я считаю, что все те пункты, которые добавляются в Конституцию - это очень хорошо для России, для людей, - сказал на выходе из участка Александр Васильев. - Я читал не полностью, но там есть многие пункты, которые мне близки”.
То, что поправки дают возможность Владимиру Путину снова баллотироваться, Александр также не считает чем-то неправильным:
“В первую очередь, такую возможность дает всё-таки выбор народа, голосование. Если кандидат достоин, то почему нет? А если не достоин?.. Так или иначе этот выбор - это право народа”.
“Мне нравятся поправки. Мы детально не изучали, но в рекламе видели, там разъясняются какие-то пункты, - рассказала его супруга Лариса. - Мне, например, очень близки пункты про природоохрану. Потому что я родом с Урала, и, если честно, то, что сейчас там делают с природой, меня очень беспокоит. Каждый раз, приезжая туда, я переживаю. И хотелось бы, чтобы в этом направлении что-то сдвинулось.
Мы живем здесь, но практически все родственники в Питере, на Урале. Хотелось бы не быть оторванным от России, поэтому когда мы можем, мы всегда приходим на голосование. Мы в таком возрасте, что застали и другие времена. Поэтому то, что сейчас происходит, мне нравится. Например, наши дети, они росли только в этом времени, и они не могут сравнить. А нам есть, с чем сравнивать. И плюс, эти поправки уже просто назрели”.
Ни один из опрошенных не сказал, что пришел, чтобы проголосовать против поправок в российскую Конституцию.