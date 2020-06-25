В Нарве голосовать идут те, кто согласен изменить российскую Конституцию

Граждане РФ из Ида-Вирумаа и Ляэне-Вирумаа могут голосовать в Нарве

Первые голосующие пришли к открытию участка в девять часов утра. Далее участок то заполнялся гражданами РФ, то пустовал. Генеральное консульство через свой сайт рекомендовало приходить на участок в медицинской маске, перчатках и, желательно, со своей авторучкой, и многие действительно были в масках. Сам избирательный участок организовали на улице, под навесом, который обычно используется для стоянки служебных автомобилей.

Голосование будет проводиться в Нарве семь дней - до 1 июля включительно. В выходные дни дипломаты организуют автобусные рейсы, чтобы доставить на участок в Нарве пожилых граждан России из других городов Ида-Вирумаа, а также из Тапа и Раквере.

Поддерживают изменения, потому что довольны нынешней ситуацией

Большинство людей, с которыми пообщался на выходе с избирательного участка корреспондент Rus.Postimees, охотно рассказывали, почему пришли голосовать.

“Я голосовал “за”, - рассказал молодой нарвитянин Павел Широков. - Я дома заранее изучил поправки в Конституцию и сегодня, в первый же день голосования, пришел”.

Из всех поправок в Конституцию РФ самый большой резонанс вызвала та, что позволяет Владимиру Путину баллотироваться в президенты еще два раза. Павел этому только рад:

“Я буду даже за, если Путин снова взойдет на престол”, - сказал Павел.

“Мы обязаны были придти, это наш долг, - объяснила свое участие в голосовании пенсионерка Зинаида. - И поправки - очень хорошие”.

Пенсионер Владимир тоже голосовал “за”.

“Потому, что я всем доволен”, - объяснил он.

“Я гражданин России, и мне небезразлично будущее моей страны, - рассказал другой участник голосования Сергей. - Прийти - это даже не гражданский долг, это мое желание”.

Сергей планировал проголосовать 1 июля, но узнал, что уже началось досрочное голосование, которое для него оказалось более удобным.

Пенсионерка Людмила зашла в российское консульство по другому вопросу.

“Я не голосовала - у меня эстонское гражданство. Но если бы могла, проголосовала бы за Путина, - сказала она. - Таких людей умных еще не было. Всё знает, буквально, в каком дворе что делается”.

“Я считаю, что все те пункты, которые добавляются в Конституцию - это очень хорошо для России, для людей, - сказал на выходе из участка Александр Васильев. - Я читал не полностью, но там есть многие пункты, которые мне близки”.

То, что поправки дают возможность Владимиру Путину снова баллотироваться, Александр также не считает чем-то неправильным:

“В первую очередь, такую возможность дает всё-таки выбор народа, голосование. Если кандидат достоин, то почему нет? А если не достоин?.. Так или иначе этот выбор - это право народа”.

“Мне нравятся поправки. Мы детально не изучали, но в рекламе видели, там разъясняются какие-то пункты, - рассказала его супруга Лариса. - Мне, например, очень близки пункты про природоохрану. Потому что я родом с Урала, и, если честно, то, что сейчас там делают с природой, меня очень беспокоит. Каждый раз, приезжая туда, я переживаю. И хотелось бы, чтобы в этом направлении что-то сдвинулось.

Мы живем здесь, но практически все родственники в Питере, на Урале. Хотелось бы не быть оторванным от России, поэтому когда мы можем, мы всегда приходим на голосование. Мы в таком возрасте, что застали и другие времена. Поэтому то, что сейчас происходит, мне нравится. Например, наши дети, они росли только в этом времени, и они не могут сравнить. А нам есть, с чем сравнивать. И плюс, эти поправки уже просто назрели”.