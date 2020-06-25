Народ рванул за первыми лисичками

Грибочки находили на юге, на севере и на западе Эстонии. Первый урожай уже собран и отправлен на сковородку с картошкой.

Жительница Вырумаа Каари Алесмаа набрала под Выру рядом с тропой здоровья Кулия целую детскую кепку лисичек: «Заметили грибы, гуляя по лесу, нарочно за ними не ходили».

«Первые лисички я нашла в понедельник, - рассказала Сандра Хютси, грибник-любитель из-под Эльва. – Если в ближайшее время дождей не будет, много грибов ждать, к сожалению, не придется. Засохнут раньше, чем успеют вырасти».

Она отметила, что этого год не самый лучший для урожая лисичек: «Раньше в это время было больше лисичек и белых».

«В Сетомаа лисички появляются первыми, друг уже в понедельник набрал килограмм в Пиуса, а знакомая маминой подруги – полтора», - рассказал один из крупнейших грибников Вырумаа Калев Отс. Сам он в грибную разведку еще не ходил: «Вокруг Выру было очень сухо, придется много потопать, чтобы найти грибы. Да и клещей так много, ужасно. Недавно достал четвертого, да еще в таком мягком месте…»

Живущий с продажи грибов Отс огорчен, что коронакризис может принести ему в этом году много конкурентов: «Работы нет, пойдут за грибами. Прежде у меня был бы только один сильный конкурент – цыган. Если его мопед стоял у леса, не было смысла в него даже заходить. А потом он женился на богатой, теперь ездит на машине, и в лесу его больше особо не видно».

«В наших краях пока только мелочь, ее я не собираю, - сказала живущая в граничащей с Латвией Паганамаа Марье Мюрк. – Но набрала целое ведро трутовика серно-желтого – очень вкусный гриб, можно сразу класть на сковородку. По текстуре - как курица, с кислым привкусом. Пожарила в масле, приправила солью-перцем, накормила половину деревни!»

Грибники-любители спорят в социальных сетях, все ли попавшиеся на глаза грибочки можно брать в корзину, или есть смысл оставить их в лесу подрасти? Чаще побеждает первая позиция: если сам не соберешь, придет следующий и все-таки соберет.

Грибники выносят корзинами из леса уже и белые. О том, что нашел первый белый, тартусец Туудур Тамме сообщил еще 6 июня.

«Очень интересный год в грибном царстве, белые находил почти круглый год: последний раз брал их в середине ноября», - прокомментировал он ранний урожай грибов.

Многие грибники заметили, что желание пойти по грибы велико, но идти в лес они не решаются – боятся медведей.

Растущая тенденция – выращивание грибов дома

Грибы шиитаке расходятся, как горячие пирожки, признался занимающийся в эко-деревне Парме между Выру и Валга разведением грибов Калев Раудсепп.

В эко-деревне Парму собрали первый урожай шиитаке. ФОТО: Parmu ökoküla

«На прошлой неделе собрали первый урожай – пять-шесть килограммов, - сказал он. – Будет еще немного, но желающих купить так много, что на всех не хватит». За килограмм грибов эко-деревня Парму просит 8-10 евро. По словам Раудсеппа, цена может показаться кусающейся, но шиитаке выращивать не так-то просто.

«Позапрошлой осенью заразили первые чурки, урожай появится только теперь, - сказал он. – Узнали у латышей, как выращивать, но оказалось, что никакой формулы в действительности нет, все делается по наитию. Когда полить, когда притопить…»

Заражение грибами 2500 чурок было работой на линии, одновременно работали пять человек: один сверлил дырки, двое заполняли их грибницами, еще двое закрывали дырки.

Раудсепп хвалит вкус шиитаке: «Хороший крепкий гриб, как черный груздь. Не нужно отваривать, можно сразу класть на сковородку».

Шиибаке можно готовить в муке и яйцах. А можно просто обжарить, посолив и поперчив.

Эко-деревня Парму выращивает грибы шиитаке. ФОТО: Parmu ökoküla

Шиитаке известны по азиатской кухне, их можно есть и в засушенном, и в свежем виде. Они ценятся за богатый вкус и аромат, а также за полезные для организма свойства. Гриб содержит важные для человека аминокислоты (13-18 процентов составляет белок), а также за большое количество минералов и витаминов, которые поддерживают иммунную систему.

Из минеральных веществ в грибах содержатся селен, железо, белок. У него имеется антиаллергическое действие, что помогает бороться с высоким давлением, раком и опухолями. У шиитаке имеются и другие противогрибковые и противовирусные действия. Этот гриб используют в народной медицине Китая и Японии, как природный антибиотик, против высокого холестерина, болезней печени (например, гепатита и цирроза), для поддержки иммунной системы и при лечении диабета.