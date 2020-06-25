В Европе растет число новых случаев инфицирования коронавирусом

"На прошлой неделе в Европе зафиксировали впервые за последние месяца рост числа случаев, зарегистрированных за одну неделю", - указал директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге на пресс-конференции. По его словам, темп прироста новых случаев наблюдается в 30 европейских странах.

С начала пандемии инфекция выявлена более чем у 9,4 млн жителей планеты. От последствий заражения и вызываемого вирусом заболевания COVID-19 скончались свыше 482 тысяч человек, выздоровели - более 5 млн пациентов. Такие данные приводит международная группа волонтеров Worldom.