Видео ⟩ Финансовая инспекция оштрафовала банк SEB на миллион евро

В конце ноября прошлого года материнский банк SEB Sweden опубликовал обзор объема платежей клиентов-нерезидентов в странах Балтии с 2005 по 2018 год. Графики показывают, что в те годы через эстонское отделение банка прошло 25,8 млрд евро потенциально подозрительных денег, происхождение которых непрозрачно. По заверению SEB Estonia, систематического использования банка для отмывания денег не было.

Реакция SEB

«SEB сделал и сделает все возможное, чтобы предотвратить его использование в преступных целях, и наша консервативная стратегия была эффективно внедрена в процессы и системы банка. SEB постоянно и очень хорошо сотрудничает с надзорными органами, и это естественная часть работы банка. Надзорные проверки помогли нам в дальнейшем развитии наших процессов по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма», - сказал председатель правления SEB Аллан Парик.

По сообщению банка, в ходе аудита не было выявлено, что SEB систематически использовался для отмывания денег или финансирования терроризма, но SEB признает, что следует устранить недостатки в сборе данных клиентов и ​​мониторинге деловых отношений.

Проведенный аудит подтвердил, что SEB имеет четкую бизнес-стратегию и низкий уровень риска при обслуживании нерезидентов, что также отражается в небольших операционных объемах. Кроме того, у SEB имеются средства управления и системы для реализации выбранной консервативной бизнес-стратегии.

В ходе завершенного аудита Финансовая инспекция обратила внимание на тот факт, что в данных о клиентах и ​​фактических бенефициарах есть ошибки, от ошибок в письмах до противоречивой информации о резидентстве, заявленной клиентами. По оценке надзора, качество данных следует улучшить, поскольку это может поставить под угрозу своевременное реагирование на риски. Кроме того, проведенный аудит выявил слабые места в мониторинге деловых отношений.

«Подтверждаем, что повышение качества данных о клиентах и ​​процессов мониторинга является одной из приоритетных областей SEB, в которую мы инвестируем растущими темпами с каждым годом. Как и надзор, SEB не терпит недостатков, которые, даже теоретически, могут увеличить риск того, что банк будет использован в преступных целях. Мы устраним вменяемые нам недостатки в течение шести месяцев и при обслуживании групп клиентов с более высоким риском намереваемся по-прежнему оставаться одним из самых консервативных банков в Эстонии», - добавил Аллан Парик.