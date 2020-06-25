Видео ⟩ Финансовая инспекция оштрафовала банк SEB на миллион евро

Финансовая инспекция обнаружила недочеты в системах по борьбе с отмыванием денег и терроризмом банка SEB, сделала банку предписание и за четыре проступка оштрафовала в общей сложности на миллион евро, пишет Postimees.
Председатель правления Финансовой инспекции Кильвар Кесслер на пресс-конференции, начавшейся в 17:00, представил результаты.
Финансовая инспекция обнаружила в SEB недостатки в сборе данных клиентов и установлении действительных получателей прибыли. Также банк не сообщил корректно о подозрениях в отмывании денег в Бюро данных по отмыванию денег, сообщила Финансовая инспекция.
Финансовая инспекция сделала банку предписание, обязывающие устранить недостатки. По факту обнаруженных недочетов Финансовая инспекция начала производство о проступке и оштрафовала банк SEB за недочеты 2017-2019 годов на миллион евро.
«С 2014 года Финансовая инспекция направила банкам четкий сигнал о том, что они должны иметь системы контроля, соответствующие международным стандартам противодействия отмыванию денег. Наша задача - отслеживать системы банков и реагировать на выявленные слабости. Мы выявили недостатки в работе AS SEB Pank по предотвращению отмывания денег, поэтому мы сделали банку предписание и наложили штраф», - сказал председатель правления Финансовой инспекции Кильвар Кесслер.
Финансовая инспекция провела инспекцию AS SEB Pank на месте с 26 августа по 27 сентября 2019 года. По результатам проверки был составлен обширный отчет, в котором оценивались системы контроля и предотвращения отмывания денег, а также действия руководства банка по состоянию на 25 августа и ранее.
28 января этого года FI возбудила дело о проступка в отношении SEB, в результате чего банк был оштрафован.
С 27 ноября 2017 года по 27 сентября 2019 года SEB Pank нарушал обязательство регистрировать и хранить данные, а также не соблюдал требования комплексной проверки для идентификации бенефициарного собственника или требования комплексной проверки для мониторинга коммерческих отношений.
С 8 декабря 2017 года по 18 сентября 2019 года банк не выполнял требования в отношении обязательства по уведомлению в случае подозрения в отмывании денег и финансировании терроризма.
SEB Pank должен устранить выявленные недостатки не позднее, чем в течение шести месяцев с момента получения предписания. Если банк не выполняет обязательства, предусмотренные в предписании по истечении шести месяцев, или выполняет их ненадлежащим образом, FI имеет право наложить на банк штраф в размере 32 000 евро и 100 000 евро за каждое последующее такое же или подобное нарушение.
AS SEB Pank имеет право подать апелляцию в течение 15 дней с даты получения решения FI.
Предписание, выданное банку, и решение о штрафах не влияют на клиентов банка, и банк обычно продолжает обслуживать своих клиентов в Эстонии. Во время разбирательства FI руководство AS SEB Pank и его сотрудники продемонстрировали желание сотрудничать и желание устранить выявленные недостатки.
Финансовая инспекция в оценке предотвращения отмывания денег тесно сотрудничала со шведскими и литовскими органами финансового надзора, хотя процедуры надзора проводились отдельно в каждой стране.
Шведское управление финансового надзора изучило управление риском отмывания денег шведского материнского банка Skandinaviska Enskilda Banken AB для операций в странах Балтии, а также на предмет соблюдения этих требований для операций в Швеции. В то же время органы финансового надзора Эстонии и Литвы расследовали, соответствуют ли дочерние предприятия шведского банка в Эстонии и Литве местным требованиям по борьбе с отмыванием денег.
В конце ноября прошлого года материнский банк SEB Sweden опубликовал обзор объема платежей клиентов-нерезидентов в странах Балтии с 2005 по 2018 год. Графики показывают, что в те годы через эстонское отделение банка прошло 25,8 млрд евро потенциально подозрительных денег, происхождение которых непрозрачно. По заверению SEB Estonia, систематического использования банка для отмывания денег не было.
Реакция SEB
«SEB сделал и сделает все возможное, чтобы предотвратить его использование в преступных целях, и наша консервативная стратегия была эффективно внедрена в процессы и системы банка. SEB постоянно и очень хорошо сотрудничает с надзорными органами, и это естественная часть работы банка. Надзорные проверки помогли нам в дальнейшем развитии наших процессов по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма», - сказал председатель правления SEB Аллан Парик.
По сообщению банка, в ходе аудита не было выявлено, что SEB систематически использовался для отмывания денег или финансирования терроризма, но SEB признает, что следует устранить недостатки в сборе данных клиентов и мониторинге деловых отношений.
Проведенный аудит подтвердил, что SEB имеет четкую бизнес-стратегию и низкий уровень риска при обслуживании нерезидентов, что также отражается в небольших операционных объемах. Кроме того, у SEB имеются средства управления и системы для реализации выбранной консервативной бизнес-стратегии.
В ходе завершенного аудита Финансовая инспекция обратила внимание на тот факт, что в данных о клиентах и фактических бенефициарах есть ошибки, от ошибок в письмах до противоречивой информации о резидентстве, заявленной клиентами. По оценке надзора, качество данных следует улучшить, поскольку это может поставить под угрозу своевременное реагирование на риски. Кроме того, проведенный аудит выявил слабые места в мониторинге деловых отношений.
«Подтверждаем, что повышение качества данных о клиентах и процессов мониторинга является одной из приоритетных областей SEB, в которую мы инвестируем растущими темпами с каждым годом. Как и надзор, SEB не терпит недостатков, которые, даже теоретически, могут увеличить риск того, что банк будет использован в преступных целях. Мы устраним вменяемые нам недостатки в течение шести месяцев и при обслуживании групп клиентов с более высоким риском намереваемся по-прежнему оставаться одним из самых консервативных банков в Эстонии», - добавил Аллан Парик.