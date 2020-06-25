Чувство уверенности потребителей в июне снизилось

Оценка возможностей рынка труда за месяц упала с 47 до 40 пунктов, в июне прошлого года она составляла 6 пунктов.

Оценка экономического положения государства на последующие 12 месяцев за месяц снизилась с -23 до -29 пунктов, в июне прошлого года она составляла 1 пункт.

Оценка экономического положения семьи потребителя на последующие 12 месяцев поднялась с -4 до 2 пунктов. В июне 2019 года она составляла 5 пунктов.

Оценка вероятности экономии на последующие 12 месяцев поднялась с -18 до -5 пунктов, в июне прошлого года она составляла -17 пунктов.