По данным Института конъюнктуры, чувство уверенности потребителей в июне снизилось в месячном сравнении с -10 до -22 пунктов, в июне прошлого года показатель составлял -3 пункта.
Оценка возможностей рынка труда за месяц упала с 47 до 40 пунктов, в июне прошлого года она составляла 6 пунктов.
Оценка экономического положения государства на последующие 12 месяцев за месяц снизилась с -23 до -29 пунктов, в июне прошлого года она составляла 1 пункт.
Оценка экономического положения семьи потребителя на последующие 12 месяцев поднялась с -4 до 2 пунктов. В июне 2019 года она составляла 5 пунктов.
Оценка вероятности экономии на последующие 12 месяцев поднялась с -18 до -5 пунктов, в июне прошлого года она составляла -17 пунктов.
Институт конъюнктуры Эстонии каждый месяц публикует барометры конъюнктуры, отражающие разницу в процентных показателях положительных и отрицательных ответов на опрос. Показатель чувства уверенности — это синтезный показатель барометра, используемого Европейской комиссией.